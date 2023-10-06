讚！本產地瓜脆片受日本青睞 首批2萬多包今封櫃出口

國內第一船本土自製地瓜脆片銷往日本，農糧署長胡忠一今天到水林鄉瓊埔合作農場進行外銷封櫃儀式，強調這是國產甘藷產品一大突破，食安最嚴格的日本一旦檢驗合格，未來銷到各國都沒問題，合作場農表示，目前地瓜契作面積約350公頃，獲產銷履歷等多項認證，打響水林甘藷國際品牌指日可待。

今天國內第一批地瓜脆片共2萬4千包將銷往日本東京等地，今天由農糧署長胡忠一帶領瓊埔合作農場理事主席也是「阿甘薯叔」負責人蘇嘉益等人主持封櫃儀式，見證台灣地瓜品牌的歷史一刻，蘇嘉益說，日本食安嚴格，想打開日本市場不容易，先前日本頗具規模的進口商「同志社」高層人員除透過視訊會議並親自前來試吃參訪加工製程，十分肯定我方的品管與產品風味，促成首批銷日地瓜脆片。

蘇嘉益感謝農糧署長期來輔導和支持，為台灣地瓜外銷建立品牌優勢。胡忠一也說，國產地瓜面積達9千多公頃，可全年收成，產量達22萬噸，不僅營養高，獲I SO22000 、 HACCP驗證及產銷履歷、作物全球良好農業規範 (GLOBAL G.A. P.）集團驗證 ，尤在冷鏈技術加入後，保鮮更是外銷優勢，且「阿甘叔薯」產品多樣化，甚至所產地瓜營養棒都可作為「戰備糧」，眼光長遠。