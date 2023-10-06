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讚！本產地瓜脆片受日本青睞 首批2萬多包今封櫃出口

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地，農糧署長胡忠一（右二）主持封櫃當場品嘗代言。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地，農糧署長胡忠一（右二）主持封櫃當場品嘗代言。記者蔡維斌／攝影

國內第一船本土自製地瓜脆片銷往日本，農糧署長胡忠一今天到水林鄉瓊埔合作農場進行外銷封櫃儀式，強調這是國產甘藷產品一大突破，食安最嚴格的日本一旦檢驗合格，未來銷到各國都沒問題，合作場農表示，目前地瓜契作面積約350公頃，獲產銷履歷等多項認證，打響水林甘藷國際品牌指日可待。

今天國內第一批地瓜脆片共2萬4千包將銷往日本東京等地，今天由農糧署長胡忠一帶領瓊埔合作農場理事主席也是「阿甘薯叔」負責人蘇嘉益等人主持封櫃儀式，見證台灣地瓜品牌的歷史一刻，蘇嘉益說，日本食安嚴格，想打開日本市場不容易，先前日本頗具規模的進口商「同志社」高層人員除透過視訊會議並親自前來試吃參訪加工製程，十分肯定我方的品管與產品風味，促成首批銷日地瓜脆片。

蘇嘉益感謝農糧署長期來輔導和支持，為台灣地瓜外銷建立品牌優勢。胡忠一也說，國產地瓜面積達9千多公頃，可全年收成，產量達22萬噸，不僅營養高，獲I SO22000 、 HACCP驗證及產銷履歷、作物全球良好農業規範 (GLOBAL G.A. P.）集團驗證 ，尤在冷鏈技術加入後，保鮮更是外銷優勢，且「阿甘叔薯」產品多樣化，甚至所產地瓜營養棒都可作為「戰備糧」，眼光長遠。

胡忠一指出，來自全球買家對台灣地瓜產品很有興趣，這次採用台農57、66的黃金地瓜和台農73紫地瓜，製成的雙色脆片，香脆可口又營養，獲日本市場青睞，可說是地瓜外銷一大突破，更見證大糧倉及輔導旱作的成功，相信台灣地瓜打開全球市場，指日可待。

阿甘薯叔蘇嘉益把台灣灣地瓜打開國際品牌。記者蔡維斌／攝影
阿甘薯叔蘇嘉益把台灣灣地瓜打開國際品牌。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今封櫃出口日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今封櫃出口日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，農糧署長胡忠一說明首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，農糧署長胡忠一說明首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影
本產地瓜脆片營養高，品管口味均受日本青睞，首批2萬多包今出口外銷日本東京等地。記者蔡維斌／攝影

日本 胡忠一 產銷履歷

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