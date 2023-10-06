入選全球最佳航空、機上餐飲 長榮獲美雜誌雙獎肯定

美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2023年讀者大獎（Readers’ Choice Award），長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司（The best airlines in the world）第9名，及全球最佳機上餐飲（The best airlines for food）第8名。

長榮航空總經理孫嘉明表示，疫情期間長榮航空不斷精進各項服務品質，在疫情後航空市場快速回溫之際，樂見全體員工持續的努力受到全球旅客肯定，也為台灣的航空服務水準能在世界舞台發光、發熱感到高興。

Condé Nast Traveler雜誌於美國、英國、中國大陸、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球超過500萬名的紙本讀者、1600萬的數位訂閱用戶。該雜誌於今年4月到6月間發放調查問卷給全球超過數十萬名讀者，票選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店、渡假村、小島、遊程、水療中心、郵輪旅遊、租車公司等相關產業。

長榮航空表示，加入星空聯盟10年以來，透過聯盟航網接軌國際，提供全球旅客多元航班選擇，並持續創新及跨界合作，今年已獲多項航空國際獎項，包括由SKYTRAX評選為五星級航空公司、全球10大最佳航空公司第9名、全球最佳豪華經濟艙第1名、全球最佳豪華經濟艙機上餐飲第1名等。