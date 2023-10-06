劉品言美搭機能防水裝備現身 笑收「國際巨星」封號！

女星劉品言近期行程滿檔，除了即將擔任第58屆金鐘獎主持人之外，日前還參與韓國釜山影展，以亮麗造型現身紅毯，博得「國際巨星」讚美，隔天一早更旋即搭機返台，出席了法國品牌AIGLE的170周年快閃店活動，還笑說「簡直把飛機當高鐵搭」。

不到兩周就要擔任金鐘獎主持人，被問到紅毯戰袍是否準備好？劉品言表示這個問題向來都會把交給造型團隊去煩惱，而她自己只期待「漂亮優雅不出錯就好」，尺度不是最重要考量，更表示「不會刻意減重」，但屆時還是會盡力穿下所準備的服裝。一如劉品言出席AIGLE的170周年快閃店記者會時，詮釋了Gore-tex防水風衣再搭配上手工製法國膠靴，或是以亮色Gore-tex防水透氣短版外套內搭抗UV快乾長袖T恤，再搭配輕量健走鞋，呈現自在舒適的模樣。

AIGLE以全球形象概念店主題「ESCAPE」為設計理念來打造位於信義區的170周年快閃店。圖／AIGLE提供

AIGLE以全球形象概念店主題「ESCAPE」為設計理念來打造位於信義區的170周年快閃店，利用大地色系為主色，融合城市與大自然元素，設置手工膠靴陳列的圓拱形木坊空間，引入橡膠森林意象；並首度將真樹移至快閃店內，使人有如置身於大自然中。同時陳列結合精緻剪裁風衣、傳承百年工藝技術的膠靴。除經典膠靴外，快閃店中亦展覽全新膠靴MYRICA系列，以馬術膠靴為靈感，搭配全新Logo，更能襯托女性知性魅力。

劉品言詮釋了Gore-tex防水風衣再搭配上手工製法國膠靴。圖／AIGLE提供

AIGLE的170周年快閃店陳列結合精緻剪裁風衣。圖／AIGLE提供

劉品言以亮色Gore-tex防水透氣短版外套內搭抗UV快乾長袖T恤，再搭配輕量健走鞋，呈現自在舒適的模樣。圖／AIGLE提供

AIGLE的170周年快閃店陳列傳承百年工藝技術的膠靴。圖／AIGLE提供

AIGLE女款時尚短筒膠靴，5,800元。圖／AIGLE提供

AIGLE時尚防水透氣風衣，12,800元。圖／AIGLE提供