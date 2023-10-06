SEIKO概念店進駐新光三越Diamond Towers 呈現獨家限定潮流聯名腕表、話題款

消費熱門話題的新光三越Diamond Towers正式開幕在即，日本鐘表品牌SEIKO也進駐其中，並打造以Prospex與Seiko 5 Sports兩大經典運動系列為主題概念店。不僅如此，還呈現了Speedtimer台灣限量款「疾速領先者」表款，以及獨賣街頭潮牌Chaos Fishing Club聯名限量腕表。

全新開幕的SEIKO概念店，為凸顯年輕世代率性與活力形象，整體設計更強調腕表與潮流運動的結合，透過簡約俐落的空間配置，結合黑、白的空間主色調來傳達。同時，為了概念店開幕，SEIKO還帶來與日本潮牌Chaos Fishing Club聯名的Seiko 5 Sports系列腕表，面盤設計以圖形方式呈現在服飾中受歡迎的Chaos Fishing Club經典Logo設計或是黃綠漸層效果，底蓋則印有象徵Chaos Fishing Club的特殊「Osakanakun」圖案。另外，被表迷暱稱為「小MM」的Prospex系列潛水表也為Diamond Towers推出了限定銷售款式，吸引品牌粉絲前往。

SEIKO新光三越Diamond Towers概念店，Seiko 5 Sports系列區域。圖／SEIKO提供

SEIKO除了打造Diamond Towers主題概念店，還跟藝人陳冠希創立的潮牌CLOT合作，推出限定表款。由於今年是Seiko 5 Sports系列表款問世55周年、同時也是CLOT成立的第20年，於是以此為藉，雙方進行了首次聯名。腕表採用霧黑色外觀，搭配對比鮮明的CLOT招牌紅色作為點綴的指針、表圈刻度以及底蓋上的Logo。然而這款聯名腕表，最特別的部分是搭配了帶有紅色塗層的表鏡，十分有型。

今年是Seiko 5 Sports系列表款問世55周年、同時也是CLOT成立的第20年，於是以此為藉，雙方進行了首次聯名。圖／CLOT提供

Seiko 5 SportsX Chaos Fishing Club聯名SBSA169J表款，精鋼表殼，Diamond Towers概念店獨賣，約11,000元。圖／SEIKO提供

CLOT x SSeiko 5 Sports系列限量腕表，精鋼表殼、表鍊，約13,600元。圖／CLOT提供