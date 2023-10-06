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完整購物體驗！香奈兒線上美妝店開幕 包裝有儀式感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒線上美妝精品店正式開幕。圖／香奈兒提供
香奈兒線上美妝精品店正式開幕。圖／香奈兒提供

香奈兒前進線上購物，正式宣布香奈兒線上美妝精品店，將從今天正式開幕，透過網路購物，可以在家裡安心選購，並提供相關產品宅配到府，也可以為重要的人送上心意祝福，並提供滿滿儀式感的包裝。

香奈兒將精緻的服務，延續到線上，在線上美妝精品中，也提供有各式貼心服務，包括CHANEL Try-On為線上虛擬試妝，瀏覽完整產品資訊，也可以跟著教學影片，學會上妝技巧，讓購物變得更有趣。

而在線上，香奈兒也提供限定獻禮包裝服務，將會使用經典黑白紙盒或禮品袋包裝，皆採用再生材料和來自負責任管理森林的紙張製成，也可以在包裝內隨附禮物卡。如果是自己使用，考量環境永續，可選擇100%純棉收納袋的極簡包裝，另外每筆訂單，可任選兩款試用品，還享有國內滿額免運費的包裝服務。

香奈兒 美妝

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