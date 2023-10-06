聽新聞
test
0:00 / 0:00
完整購物體驗！香奈兒線上美妝店開幕 包裝有儀式感
香奈兒前進線上購物，正式宣布香奈兒線上美妝精品店，將從今天正式開幕，透過網路購物，可以在家裡安心選購，並提供相關產品宅配到府，也可以為重要的人送上心意祝福，並提供滿滿儀式感的包裝。
香奈兒將精緻的服務，延續到線上，在線上美妝精品中，也提供有各式貼心服務，包括CHANEL Try-On為線上虛擬試妝，瀏覽完整產品資訊，也可以跟著教學影片，學會上妝技巧，讓購物變得更有趣。
而在線上，香奈兒也提供限定獻禮包裝服務，將會使用經典黑白紙盒或禮品袋包裝，皆採用再生材料和來自負責任管理森林的紙張製成，也可以在包裝內隨附禮物卡。如果是自己使用，考量環境永續，可選擇100%純棉收納袋的極簡包裝，另外每筆訂單，可任選兩款試用品，還享有國內滿額免運費的包裝服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言