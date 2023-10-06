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台灣設計展今起跑 陶博館展出四季風味生活陶瓷

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陶博館今起至10月22日在1樓陽光特展室展出「生活陶瓷設計展」。圖／陶博館提供
陶博館今起至10月22日在1樓陽光特展室展出「生活陶瓷設計展」。圖／陶博館提供

2023台灣設計展今起於新北市鶯歌區美術館及陶博館展開主題「新北○起來」，陶博館今起至10月22日在1樓陽光特展室展出「生活陶瓷設計展」以四季流轉場景。地下樓「一碗食堂」採用新北在地食材，搭配鶯歌產製特色食器，多款限定餐點串圈道地新北味。

陶博館長張啟文表示，2023台灣設計展主展之一「Project365」在陶博館3樓，發出新北萬象在地聲音，期間博物館特別推出生活感滿滿的「日光慢漫」響應特展，日光穿透展場照映在生活陶藝作品，隨著展區佈置的四季氛圍，帶給觀者耳目一新的感官體驗。

「生活陶瓷設計展」以陶器為軸心、四季為軸線，邀集35組陶藝品牌、藝術家，跨域展出70組件作品。「春光」展出盛裝繽紛花草的多樣植器、生趣盎然「夏沏」由質感茶器帶觀眾進入佐茶風景、「秋盛」展區以食器為主角勾勒餐桌景緻的日常滋味、「冬聚」匯聚居家溫暖的情意，讓觀眾隨著展覽在此流動相聚。

「一碗食堂」採用客家紅糟、綠竹筍、包種茶、腐皮等四種在地食材打造新風味，釀香豬排鹹炊飯定食、筍泥琴酒風味義式冰淇淋、甜甜鹹鹹紅義式冰淇淋、脆皮黑糖蜜包種茶粿、摩摩喳喳風味水果茶等期間限定餐點，邀請民眾共品新北風土的豐饒滋味。

2023台灣設計展陶博展區官網：https://designycm.com

「生活陶瓷設計展」以陶器為軸心、四季為軸線，邀集35組陶藝品牌、藝術家，跨域展出70組件作品。圖／陶博館提供
「生活陶瓷設計展」以陶器為軸心、四季為軸線，邀集35組陶藝品牌、藝術家，跨域展出70組件作品。圖／陶博館提供
「一碗食堂」採用客家紅糟、綠竹筍、包種茶、腐皮等四種在地食材打造新風。圖／陶博館提供
「一碗食堂」採用客家紅糟、綠竹筍、包種茶、腐皮等四種在地食材打造新風。圖／陶博館提供

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