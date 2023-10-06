翻玩經典商品！IKEA 80周年限量系列 第二波潮流色登場
IKEA慶祝成立80周年，推出的限量系列Nytillverkad，翻玩許多過去的經典商品，此次推出第二波商品，以今年流行的飽和潮流色系為主，包括潮流橘、炙熱紅、時尚黑等，並採用新材質重塑設計，讓許多IKEA粉絲都搶著入手。
在1983年推出，原名JÄRPEN的碗形SKÅLBODA扶手椅，是具有雕塑風格的鋼製扶手椅，推出橘、黑兩色，並經過測試相當耐用。1971年推出，原名ALFI的SVEDJENÄVA 靠枕套，圖案採用貓掌圖案為靈感，搭配黑、紅、橘、紫、白等多種繽紛顏色。原名Strix的NICKFIBBLA靠枕套，最早在1972年問世，現在換上窄條紋，使用100%再生材料製成，柔軟舒適。
許多人家中都有原名ROND的STOENSE短毛地毯，在1959年時首度出現在型錄，經典款式與人造纖維的短毛設計，這次則有鮮紅色版本，耐用又抗污。原名HOFF的JÄRLÅSA 活動邊桌，是一款簡約的移動式邊桌，新品加強兼顧設計，最高可承重100公斤，推出紅白兩色。1963年就推出原名DOLE的HOLMSJÖ椅凳，以傳統榫接技法固定實心山毛櫸椅腳，採用57%再生聚酯纖維製成的椅墊，相當柔軟。
辨識度非常高，原名CIRKEL的圓弧HAVSFJÄDER吊燈罩，1979年首度問世，採用扁平包裝，打開後就能有著圓弧外型，散發低調光源。1980年問世，原名CYLINDER的TUVKORNELL 燭台3件組，今年將燭台加寬底座、增加重量來提高穩定性，3個燭台有不同的高度相互搭配，營造出裝飾性的效果，選用新色「潮流橘」，為餐桌增添風格。
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