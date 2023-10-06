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華航線上旅展今開跑 全航線最低4,930元起還能抽機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航 2023 年 ITF 線上旅展今天搶先登場，全航線未稅優惠最低 4,930 元起。記者黃仲明／攝影
華航 2023 年 ITF 線上旅展今天搶先登場，全航線未稅優惠最低 4,930 元起。記者黃仲明／攝影

華航2023年ITF線上旅展率先於今天登場！華航全航線推出超值優惠，台北-香港經濟艙來回票價最低新台幣4,930元起（未稅）、台北-新加坡下殺新台幣6,120元起（未稅），購票後至華航網站登錄再抽豐富好禮，想來趟紓壓的東南亞之旅、體驗道地美國萬聖節活動，或是親臨歐洲耶誕市集，千萬別錯過此次線上旅展。

華航表示，線上旅展「#這一刻讓旅行更深刻」自10月6日至11月15日 23:59，推出長達41天的折扣檔期，多個熱門航點祭出超殺票價，包含台北-熊本來回經濟艙新台幣6,800元起（未稅）、台北-高松新台幣7,700元起（未稅）、台北-布里斯本新台幣20,010元起（未稅）、台北-舊金山新台幣22,446元起（未稅），獨家飛航的台北-布拉格新台幣26,100元起（未稅），還有更多亞、歐、美、大洋洲等全航線優惠等著旅客來挖寶，展開專屬的夢想假期。

華航指出，凡於10月12日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，登錄後即可參加抽獎，華航將送出5張台北-熊本來回機票，送旅客到熊本熊的故鄉，親身體驗阿蘇火山的壯闊！10月13日起至華航網站活動頁登錄還可再抽來回機票、諾富特飯店住宿券、中華電信漫遊、Uber 乘車優惠等多項好禮，享受搶先購票的雙重中獎機會。

華航 機票

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