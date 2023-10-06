快訊

葬禮後又遇砲襲！俄轟炸烏克蘭咖啡館，51居民死亡

美豬涉嫌「洗產地」 盧秀燕：公布81家餐飲業者名單

日圓跌破150防線日本政府非救不可？背後有2大難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回憶殺！家樂福「科學小飛俠」點換購 再加碼收藏展

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福桂林店即日起至11月7日於2樓賣場入口24小時推出「科學小飛俠收藏品展覽」。圖／家樂福提供
家樂福桂林店即日起至11月7日於2樓賣場入口24小時推出「科學小飛俠收藏品展覽」。圖／家樂福提供

五六年級生的復古回憶「科學小飛俠」降落家樂福桂林店！即日起至11月7日除了有最懷舊的集點換購活動，還推出「科學小飛俠收藏品展覽」，與賣場一同24小時展出。

家樂福近日推出科學小飛俠集點換購造成轟動，除了是許多大人們的回憶殺，也因為話題不斷受到台灣收藏家劉倩如小姐注意，特別聯繫家樂福希望陪同民眾回味童年記憶，因此決定將她收藏已久的科學小飛俠經典模型與公仔，特別於家樂福桂林店內展出。「科學小飛俠收藏品展覽」展出總共達17件，包含粉絲玩家們看到會驚呼的「老玩具復刻版1970年旋風斯巴達」、「第一代鳳凰號EX合金鳳凰號」、「G-1號鐵雄老膠公仔」，還有影迷們想探究的動畫分鏡賽璐珞片手繪彩色原稿「G-3珍珍與G-4阿丁訣別畫面」。

家樂福周年慶科學小飛俠集點換購，即日起至11月7日單筆消費滿250元就可獲得1點，滿5枚貼紙＋79元加購即可獲得「科學小飛俠造型筆」乙支（隨機出貨，全台限量90,000件），滿10枚貼紙＋799元加購則可獲得「科學小飛俠鳳凰號收納盒」乙個，內含1台鳳凰號模型戰機，還有3抽屜空間可收納5支造型筆或者鳳凰號模型戰機，全台限量16,000個。

11月7日前全台家樂福量販/超市分店消費，還有機會獲得「科學小飛俠旋風戰機貼紙」或者「彩繪著色紙」限量來店禮。家樂福這檔科學小飛俠從9月27日推出以來換購已達近2成換購量，預計這週連續假日有望再衝一波，歡迎大小朋友們一起來家樂福重溫科學小飛俠的經典回憶。

台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
家樂福周年慶科學小飛俠集點換購，即日起至11月7日單筆消費滿250元就可獲得1點，5枚貼紙＋79元起即可加購。圖／家樂福提供
家樂福周年慶科學小飛俠集點換購，即日起至11月7日單筆消費滿250元就可獲得1點，5枚貼紙＋79元起即可加購。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供
台灣收藏家劉倩如將她收藏已久的17件科學小飛俠經典模型與公仔，特別出借於家樂福桂林店內展出。圖／家樂福提供

家樂福 賣場

延伸閱讀

家樂福回饋南投 火舞團、紙風車、馬戲團接力演出

雞蛋每台斤漲2元 台北市全聯、家樂福無搶購潮

單月狂銷750萬包！日人愛上「台灣平價泡麵」 東京貴3倍一樣吃爆

新店人看亞洲最大誠品給出評價「以後省去進城的時間」

相關新聞

回「家」嘍！ RICHARD MILLE新加坡旗艦店全新開幕

頂級精品圈又有重量級新鮮事：RICHRAD MILLE甫於昨日為新加坡的St. Martin概念旗艦店正式揭幕，全新店面...

花椒牛、牛小排、紅燒牛拌麵！晶華牛肉麵3新風味登場

繼年銷售量突破60萬盒的「晶華冠軍牛肉麵」冷凍熟食禮盒後，三款全新品項接力登場，分別是五星主廚團隊研發的「晶華花椒牛肉麵...

華航線上旅展今開跑 全航線最低4,930元起還能抽機票

華航2023年ITF線上旅展率先於今天登場！華航全航線推出超值優惠，台北-香港經濟艙來回票價最低新台幣4,930元起（未...

回憶殺！家樂福「科學小飛俠」點換購 再加碼收藏展

五六年級生的復古回憶「科學小飛俠」降落家樂福桂林店！即日起至11月7日除了有最懷舊的集點換購活動，還推出「科學小飛俠收藏...

睡到自然醒、吃飽再出發 高鐵假期推出「睡飽吃之旅」專案

住飯店睡到自然醒、再輕鬆吃個早午餐超紓壓。台灣高鐵（2633）即日起至12/31推出高鐵假期「睡飽吃之旅」專案。精選全台...

新店鄉親送上海菜飯！蔬食餐廳「養心沙龍」插旗裕隆城

繼推出「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」後，養心餐飲集團再於新店誠品裕隆城推出全新品牌「養心沙龍」，以1930年代的上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。