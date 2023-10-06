回憶殺！家樂福「科學小飛俠」點換購 再加碼收藏展

五六年級生的復古回憶「科學小飛俠」降落家樂福桂林店！即日起至11月7日除了有最懷舊的集點換購活動，還推出「科學小飛俠收藏品展覽」，與賣場一同24小時展出。

家樂福近日推出科學小飛俠集點換購造成轟動，除了是許多大人們的回憶殺，也因為話題不斷受到台灣收藏家劉倩如小姐注意，特別聯繫家樂福希望陪同民眾回味童年記憶，因此決定將她收藏已久的科學小飛俠經典模型與公仔，特別於家樂福桂林店內展出。「科學小飛俠收藏品展覽」展出總共達17件，包含粉絲玩家們看到會驚呼的「老玩具復刻版1970年旋風斯巴達」、「第一代鳳凰號EX合金鳳凰號」、「G-1號鐵雄老膠公仔」，還有影迷們想探究的動畫分鏡賽璐珞片手繪彩色原稿「G-3珍珍與G-4阿丁訣別畫面」。

家樂福周年慶科學小飛俠集點換購，即日起至11月7日單筆消費滿250元就可獲得1點，滿5枚貼紙＋79元加購即可獲得「科學小飛俠造型筆」乙支（隨機出貨，全台限量90,000件），滿10枚貼紙＋799元加購則可獲得「科學小飛俠鳳凰號收納盒」乙個，內含1台鳳凰號模型戰機，還有3抽屜空間可收納5支造型筆或者鳳凰號模型戰機，全台限量16,000個。

11月7日前全台家樂福量販/超市分店消費，還有機會獲得「科學小飛俠旋風戰機貼紙」或者「彩繪著色紙」限量來店禮。家樂福這檔科學小飛俠從9月27日推出以來換購已達近2成換購量，預計這週連續假日有望再衝一波，歡迎大小朋友們一起來家樂福重溫科學小飛俠的經典回憶。