台灣最傳奇的音樂餐廳回來了 「艾迪亞曾經在此」首演

台灣最傳奇的音樂餐廳回來了!「艾迪亞曾經在此」劇場音樂會今晚將於台北城市舞台首演,透過巴布·狄倫的「Blowin in the Wind」、Jim Croce「Time in a Bottle」 等1970年代扣人心弦的金曲,帶領觀眾走入時光隧道,見證台灣最傳奇音樂餐廳「艾迪亞」50年來的故事。「艾迪亞」魅力驚人,三場票券已全數售罄。

台北市忠孝東路四段60號,曾矗立著一間「艾迪亞民謠俱樂部(IDEA HOUSE)」」。在戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌的時代下,一群充滿理想及才華的年輕人在艾迪亞用音樂表達人生,將這裡變成自由靈魂的集散地、民歌運動的前哨站與戒嚴時期的地下文化中心。包括飛碟唱片總裁吳楚楚、表演工作坊藝術總監賴聲川、在洛杉磯振興沒落美國爵士樂的陳家隆、歌手胡德夫、哈林、殷正洋、金智娟、王治平、童安格等,都曾在艾迪亞駐唱。

艾迪亞也是台灣民歌運動的孵化地,台下經常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴,以及畫家席德進等,都曾來此汲取靈感、啟發藝術的靈魂。

本次擔綱演出總監與編導的賴聲川,將在「艾迪亞曾經在此」首度登台獻唱多首經典歌曲。許多人不知道,賴聲川老師年輕時也是位擅長自彈自唱的歌手。1973年,當時才19歲的賴聲川已在艾迪亞音樂餐廳駐唱,與陳家隆、林明敏組成North Country Street Band(NCSB),在艾迪亞面臨經營危機的那一夜,與陳立恆共同頂下艾迪亞。