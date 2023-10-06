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台灣最傳奇的音樂餐廳回來了 「艾迪亞曾經在此」首演

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣民歌之父吳楚楚，也將於「艾迪亞曾經在此」獻唱中英文歌曲。圖／表演工作坊提供
台灣民歌之父吳楚楚，也將於「艾迪亞曾經在此」獻唱中英文歌曲。圖／表演工作坊提供

台灣最傳奇的音樂餐廳回來了！「艾迪亞曾經在此」劇場音樂會今晚將於台北城市舞台首演，透過巴布·狄倫的「Blowin in the Wind」、Jim Croce「Time in a Bottle」 等1970年代扣人心弦的金曲，帶領觀眾走入時光隧道，見證台灣最傳奇音樂餐廳「艾迪亞」50年來的故事。「艾迪亞」魅力驚人，三場票券已全數售罄。

台北市忠孝東路四段60號，曾矗立著一間「艾迪亞民謠俱樂部(IDEA HOUSE)」」。在戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌的時代下，一群充滿理想及才華的年輕人在艾迪亞用音樂表達人生，將這裡變成自由靈魂的集散地、民歌運動的前哨站與戒嚴時期的地下文化中心。包括飛碟唱片總裁吳楚楚、表演工作坊藝術總監賴聲川、在洛杉磯振興沒落美國爵士樂的陳家隆、歌手胡德夫、哈林、殷正洋、金智娟、王治平、童安格等，都曾在艾迪亞駐唱。

艾迪亞也是台灣民歌運動的孵化地，台下經常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴，以及畫家席德進等，都曾來此汲取靈感、啟發藝術的靈魂。

本次擔綱演出總監與編導的賴聲川，將在「艾迪亞曾經在此」首度登台獻唱多首經典歌曲。許多人不知道，賴聲川老師年輕時也是位擅長自彈自唱的歌手。1973年，當時才19歲的賴聲川已在艾迪亞音樂餐廳駐唱，與陳家隆、林明敏組成North Country Street Band（NCSB），在艾迪亞面臨經營危機的那一夜，與陳立恆共同頂下艾迪亞。

這群久違重逢的艾迪亞歌手們，早在半年前開始練唱，近日正式進入劇場，開始與演員進入了緊鑼密鼓地排練。從忠孝東路四段的艾迪亞小舞台，到八德路三段城市舞台的演出，艾迪亞歌手們要帶給觀眾的，是一個屬於「艾迪亞」的時代—無論50年前、50年後，對夢想與人生都充滿無畏的勇氣。

黃仲崑也曾於艾迪亞駐唱，將在「艾迪亞曾經在此」飆歌演戲。圖／表演工作坊提供
黃仲崑也曾於艾迪亞駐唱，將在「艾迪亞曾經在此」飆歌演戲。圖／表演工作坊提供
本次擔綱演出總監與編導的賴聲川，將在「艾迪亞曾經在此」首度登台獻唱多首經典歌曲。圖／表演工作坊提供
本次擔綱演出總監與編導的賴聲川，將在「艾迪亞曾經在此」首度登台獻唱多首經典歌曲。圖／表演工作坊提供
昔日艾迪亞歌手再度同台，獻唱青春。圖／表演工作坊提供
昔日艾迪亞歌手再度同台，獻唱青春。圖／表演工作坊提供

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