展望龍寶寶！全新婚戒綁住幸福 搭周年慶下手最划算

受惠於疫後婚嫁商機及明年華人對「龍寶寶」的期待，市調顯示2023年全台約有12-13萬新人登記結婚，婚禮市場商機可望突破400億元。日本婚禮珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）與點睛品均推出全新婚嫁鑽戒與對戒作品，雙色金設計貼近新世代的美學。銀座白石並同步百貨週年慶推出各式折扣與滿額禮，多重優惠為新人獻上祝福。

歡慶登台6周年，銀座白石與日本同步上市靈感源自日本有祝賀意象的「あわじ結び」繩結（日式水引繩結一種）戒款「Fortune Link幸運の絆」，寄寓戀人間堅定的情感會如繩結緊密相繫，表達祝賀與結緣的美好祝福。求婚戒台採用四爪鑲托高主鑽，結婚對戒則採台灣消費者至愛的鉑金及玫瑰金雙材質打造，結合直線與曲線線條，男戒依視角不同而呈現多樣的印象，女戒則以閃耀相連的小配鑽，展現華麗的氛圍。