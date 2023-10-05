展望龍寶寶！全新婚戒綁住幸福 搭周年慶下手最划算
受惠於疫後婚嫁商機及明年華人對「龍寶寶」的期待，市調顯示2023年全台約有12-13萬新人登記結婚，婚禮市場商機可望突破400億元。日本婚禮珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）與點睛品均推出全新婚嫁鑽戒與對戒作品，雙色金設計貼近新世代的美學。銀座白石並同步百貨週年慶推出各式折扣與滿額禮，多重優惠為新人獻上祝福。
歡慶登台6周年，銀座白石與日本同步上市靈感源自日本有祝賀意象的「あわじ結び」繩結（日式水引繩結一種）戒款「Fortune Link幸運の絆」，寄寓戀人間堅定的情感會如繩結緊密相繫，表達祝賀與結緣的美好祝福。求婚戒台採用四爪鑲托高主鑽，結婚對戒則採台灣消費者至愛的鉑金及玫瑰金雙材質打造，結合直線與曲線線條，男戒依視角不同而呈現多樣的印象，女戒則以閃耀相連的小配鑽，展現華麗的氛圍。
點睛品的明星商品PROMESSA同心結系列推出新作，以緞帶蝴蝶結象徵戀人此生「永結同心」。戒指將鑲滿美鑽的白金化作立體緞帶，單邊繫成同心結，以不對稱手法配上玫瑰金。另一款鑽戒則運用18K白金和玫瑰金真分色工藝並微鑲鑽石，線條流暢富有立體感。系列款式亦提供頸鍊、手鐲與耳環可混搭配戴。而全新「如一」18K白金玫瑰金對戒，戒圈外方內圓，方角特別鑲有閃耀鑽石，提供不同顏色K金選擇，更易於日常配襯。
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