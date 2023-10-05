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展望龍寶寶！全新婚戒綁住幸福 搭周年慶下手最划算

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
銀座白石「Fortune Link 幸運の絆」結婚對戒，女戒43,000元；男戒42,000元。圖／銀座白石提供
銀座白石「Fortune Link 幸運の絆」結婚對戒，女戒43,000元；男戒42,000元。圖／銀座白石提供

受惠於疫後婚嫁商機及明年華人對「龍寶寶」的期待，市調顯示2023年全台約有12-13萬新人登記結婚，婚禮市場商機可望突破400億元。日本婚禮珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）與點睛品均推出全新婚嫁鑽戒與對戒作品，雙色金設計貼近新世代的美學。銀座白石並同步百貨週年慶推出各式折扣與滿額禮，多重優惠為新人獻上祝福。

歡慶登台6周年，銀座白石與日本同步上市靈感源自日本有祝賀意象的「あわじ結び」繩結（日式水引繩結一種）戒款「Fortune Link幸運の絆」，寄寓戀人間堅定的情感會如繩結緊密相繫，表達祝賀與結緣的美好祝福。求婚戒台採用四爪鑲托高主鑽，結婚對戒則採台灣消費者至愛的鉑金及玫瑰金雙材質打造，結合直線與曲線線條，男戒依視角不同而呈現多樣的印象，女戒則以閃耀相連的小配鑽，展現華麗的氛圍。

點睛品的明星商品PROMESSA同心結系列推出新作，以緞帶蝴蝶結象徵戀人此生「永結同心」。戒指將鑲滿美鑽的白金化作立體緞帶，單邊繫成同心結，以不對稱手法配上玫瑰金。另一款鑽戒則運用18K白金和玫瑰金真分色工藝並微鑲鑽石，線條流暢富有立體感。系列款式亦提供頸鍊、手鐲與耳環可混搭配戴。而全新「如一」18K白金玫瑰金對戒，戒圈外方內圓，方角特別鑲有閃耀鑽石，提供不同顏色K金選擇，更易於日常配襯。

銀座白石周年慶即日起開打至年底。圖／銀座白石提供
銀座白石周年慶即日起開打至年底。圖／銀座白石提供
銀座白石新光三越桃園站前店「GINZA DIAMOND SHIRAISHI」 及「EXELCO DAIMOND」雙品牌櫃位9月重裝開幕。圖／銀座白石提供
銀座白石新光三越桃園站前店「GINZA DIAMOND SHIRAISHI」 及「EXELCO DAIMOND」雙品牌櫃位9月重裝開幕。圖／銀座白石提供
銀座白石新品「Fortune Link 幸運の絆」訂婚鑽戒，戒台25,000元起。圖／銀座白石提供
銀座白石新品「Fortune Link 幸運の絆」訂婚鑽戒，戒台25,000元起。圖／銀座白石提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石手鐲，12萬900元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石手鐲，12萬900元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA推出新品。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA推出新品。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分，約59,500元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分，約59,500元起。圖／點睛品提供
銀座白石新品「Fortune Link 幸運の絆」戒款靈感來自於「あわじ結び」繩結。圖／銀座白石提供
銀座白石新品「Fortune Link 幸運の絆」戒款靈感來自於「あわじ結び」繩結。圖／銀座白石提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，約27,900元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，約27,900元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分，約59,500元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分，約59,500元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石頸鍊，32,400元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石頸鍊，32,400元起。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA推出新品。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA推出新品。圖／點睛品提供
點睛品PROMESSA如一18K白金玫瑰金對戒，價格店洽。圖／點睛品提供
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日本 結婚 鑽石

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