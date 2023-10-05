颱風假催出人潮 新光三越周年慶首日戰績再刷新紀錄

新光三越首波周年慶今日北中南共5店（高雄三多店因颱風停業延期一日）開跑，雖然遇到久違的十月颱，但因各地天氣回穩，百貨依然湧進大量人潮趁年度最優惠檔期購入所需，放颱風假的縣市據點，人潮更是多了2、3成，讓首日買氣、業績持續創新高。

周年慶開跑前一天，中颱小犬撲台，新光三越上緊發條，對應可能的狀況想好對策，新光三越總經理吳昕陽表示：「走過新冠疫情，颱風都算小事，加上做好周全準備，心情就比較穩了。周年慶前全台各店完成六百櫃改裝，練了一年的功，現在正是驗收的時候，前三季也有兩位數成長，對周年慶當然有信心。」

雖遇小犬颱風，但今日北部、中部上午陽光露臉，各店一開店即湧現購物人潮，放颱風假的台中，更讓台中中港店來客數較去年成長3成，隨著颱風遠離，嘉義垂楊店下午湧入人潮，較去年成長2成。

新光三越周年慶端出化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，還有獨家寶可夢會員禮。新光三越指出，受到颱風影響的台南中山店與高雄三多店周年慶回饋時間將順延一日，讓消費者有足夠時間購入所需。

吳昕陽肯定「化妝品」仍是周年慶最重要的業種，相較精品，可以吸引並帶進更多來客。新光三越觀察周年慶首日買氣，化妝品以頂級保養、專業彩妝、高端香氛表現最亮眼，各趨勢品牌皆有兩位數的業績成長，彩妝以底妝類及唇彩需求量最高，精品唇膏依然是採買焦點，專業彩妝更有2至4成的成長表現。台中中港店持續豐富高端香氛陣容，創造精品香氛雙位數成長。