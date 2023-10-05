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踏出美學舒適圈 Miu Miu 2024春夏 敢於跨界踩底線

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu透過凌亂的反摺、從T恤圓領中翻出不對稱的襯衫領片，挑戰美的政治正確底線。圖／Miu Miu提供
Miu Miu透過凌亂的反摺、從T恤圓領中翻出不對稱的襯衫領片，挑戰美的政治正確底線。圖／Miu Miu提供

巴黎時裝周期間，Miu Miu發表了最新2024春夏女裝，品牌以「A Rationale Of Beauties」為題，對公認、傳統的美提出省思，並有超模Gigi Hadid、劉雯、德國名模Karolin Wolter走上伸展台，以及美國女演員暨歌手Cailee Spaeny擔任壓軸走秀。

本季時裝可視作Miuccia Prada對於美與時尚的再思考，也是對現代美學的大膽挑釁。大量的運動風抽繩貫穿本季服裝，又以一條雙抽繩、三種顏色的海灘風短褲，輕快踩過正裝與休閒的邊界。而將抽繩與寬版腰帶的疊加看似胡鬧，凌亂反摺的袖口與從圓領T恤中只翻出一半的襯衫領片，像大學時遲到同學的隨意造型，但：誰說這樣不行、不好看？

同時Miu Miu在隨性的外在卻將工藝低調藏入細節，像宛如金箔質感的特殊質地長外套搭配上短褲、圓領條紋T恤，活力十足也閃耀，又像是黑色翻領工裝外套與黑色短褲表面的黑色刺繡亮片，以手工「開」出一朵又一朵、繁複耗工的嬌美生動。各種脫序、超乎常理的服裝細節，挑戰了人們的三觀，也展現創意總監Miuccia Prada如何擁抱別具個性的美，更讓人發現：接受混亂、擁抱平靜，因而自然湧現了出對生命的喜悅。

抽繩結構大量出現在2024春夏，帶來海灘般的度假愜意聯想。圖／Miu Miu提供
抽繩結構大量出現在2024春夏，帶來海灘般的度假愜意聯想。圖／Miu Miu提供
除了抽繩、極短褲、運動涼鞋，Miu Miu 2024春夏不乏手工藝、皮革的運用，展現實穿與樂趣。圖／Miu Miu提供
除了抽繩、極短褲、運動涼鞋，Miu Miu 2024春夏不乏手工藝、皮革的運用，展現實穿與樂趣。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的2024春夏女裝以「A Rationale Of Beauties」為題，嘗試在樣式、結構、意識上，踏出舒適圈。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的2024春夏女裝以「A Rationale Of Beauties」為題，嘗試在樣式、結構、意識上，踏出舒適圈。圖／Miu Miu提供
本季秀場是Miu Miu與卡達裔美國藝術家 Sophia Al-Maria合作，於Palais d’Iéna內進行發表。圖／Miu Miu提供
本季秀場是Miu Miu與卡達裔美國藝術家 Sophia Al-Maria合作，於Palais d’Iéna內進行發表。圖／Miu Miu提供

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