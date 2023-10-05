踏出美學舒適圈 Miu Miu 2024春夏 敢於跨界踩底線

巴黎時裝周期間，Miu Miu發表了最新2024春夏女裝，品牌以「A Rationale Of Beauties」為題，對公認、傳統的美提出省思，並有超模Gigi Hadid、劉雯、德國名模Karolin Wolter走上伸展台，以及美國女演員暨歌手Cailee Spaeny擔任壓軸走秀。

本季時裝可視作Miuccia Prada對於美與時尚的再思考，也是對現代美學的大膽挑釁。大量的運動風抽繩貫穿本季服裝，又以一條雙抽繩、三種顏色的海灘風短褲，輕快踩過正裝與休閒的邊界。而將抽繩與寬版腰帶的疊加看似胡鬧，凌亂反摺的袖口與從圓領T恤中只翻出一半的襯衫領片，像大學時遲到同學的隨意造型，但：誰說這樣不行、不好看？