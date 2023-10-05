鳳小岳為Canada Goose首度同台太太Jessie 情侶造型現身笑說「沒想過會有這一天」
鳳小岳與太太Jessie首度公開同台就獻給奢華機能服飾品牌Canada Goose新品記者會，兩人還自招前晚為此還特別演練一番。不過鳳小岳卻調侃Jessie說「看起來好像都沒準備」，展現了私下相處真實模樣，充滿粉紅泡泡。
兩人結婚至今七年僅有為珠寶品牌拍攝過情人節企劃形象而同框，於公開場合同台還是頭一遭，鳳小岳還表示「真的沒想過會有這一天」。因為從事戶外運動而結識，Jessie也擁有一身健康膚色，她透露自己比較少到寒冷的地區旅遊，然而去過Canada Goose門市體驗過「極地氣候室」後大為驚艷，還說「之後想去看極光，就能夠先知道要帶什麼樣的衣服了」。
Jessie還分享了自己挑選戶外穿搭的要點「首要是防風、防水機能，但我怕太厚重，所喜歡輕巧好移動的款式」，記者會上搭配的品牌背心，就很符合她的期待。而鳳小岳則是因為Canada Goose很注重永續精神，同時服裝機能與時尚兼具，讓他在體驗後就愛上。不僅如此，還透露先前到加拿大後「版型很簡單，我發現很多人都在穿，根本是國民品牌」。
隨著換季到來保暖時不可缺少的Garnet Puffer羽絨外套、Garnet Cropped Puffer短版羽絨外套和Garnet Vest長背心，採用具防潑水、透氣柔軟兼具自然光澤感的Pima Cotton海島棉面料製作，內裏線條流暢、具有光滑的內襯、細緻柔和的橢圓形下擺和固定的捲邊羽絨填充兜帽與領口，簡約的輪廓適合所有的裝扮。而且裝飾的色調靈感依舊受到大自然啟發，因此可見到沙丘駝、石灰岩和鼠尾草色配置，甩開冬季服飾給人沉悶感受。
另外，Canada Goose還推出了Rhoda Parka不對稱結構派克大衣、Rhoda Jacket不對稱結構夾克和Rhoda Vest不對稱結構背心，皆採用再生尼龍製成的Lumina面料製作，柔軟輕量、具防潑水、防風機能，表面有著自然光澤感，加上不對稱按扣設計和超大絎縫剪裁等細節，整體輪廓流線時髦，呈現率性不羈的禦寒穿搭。除了外套、背心之外，Canada Goose還帶來點亮秋冬造型的配件，像是Alpaca Scarf圍巾、Toque毛帽、Balaclava巴拉克頭套、羊絨手套，都是以優質喀什米爾羊毛製作，既保暖又舒適。
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