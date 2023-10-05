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鳳小岳為Canada Goose首度同台太太Jessie 情侶造型現身笑說「沒想過會有這一天」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鳳小岳與太太Jessie首度於時尚活動現身。圖／Canada Goose提供
鳳小岳與太太Jessie首度於時尚活動現身。圖／Canada Goose提供

鳳小岳與太太Jessie首度公開同台就獻給奢華機能服飾品牌Canada Goose新品記者會，兩人還自招前晚為此還特別演練一番。不過鳳小岳卻調侃Jessie說「看起來好像都沒準備」，展現了私下相處真實模樣，充滿粉紅泡泡。

兩人結婚至今七年僅有為珠寶品牌拍攝過情人節企劃形象而同框，於公開場合同台還是頭一遭，鳳小岳還表示「真的沒想過會有這一天」。因為從事戶外運動而結識，Jessie也擁有一身健康膚色，她透露自己比較少到寒冷的地區旅遊，然而去過Canada Goose門市體驗過「極地氣候室」後大為驚艷，還說「之後想去看極光，就能夠先知道要帶什麼樣的衣服了」。

鳳小岳與太太Jessie首度於時尚活動現身，展現私下難得一見的面貌。圖／Canada Goose提供
鳳小岳與太太Jessie首度於時尚活動現身，展現私下難得一見的面貌。圖／Canada Goose提供

Jessie還分享了自己挑選戶外穿搭的要點「首要是防風、防水機能，但我怕太厚重，所喜歡輕巧好移動的款式」，記者會上搭配的品牌背心，就很符合她的期待。而鳳小岳則是因為Canada Goose很注重永續精神，同時服裝機能與時尚兼具，讓他在體驗後就愛上。不僅如此，還透露先前到加拿大後「版型很簡單，我發現很多人都在穿，根本是國民品牌」。

鳳小岳與太太Jessie還一同體驗了刺激的越野車。圖／Canada Goose提供
鳳小岳與太太Jessie還一同體驗了刺激的越野車。圖／Canada Goose提供

隨著換季到來保暖時不可缺少的Garnet Puffer羽絨外套、Garnet Cropped Puffer短版羽絨外套和Garnet Vest長背心，採用具防潑水、透氣柔軟兼具自然光澤感的Pima Cotton海島棉面料製作，內裏線條流暢、具有光滑的內襯、細緻柔和的橢圓形下擺和固定的捲邊羽絨填充兜帽與領口，簡約的輪廓適合所有的裝扮。而且裝飾的色調靈感依舊受到大自然啟發，因此可見到沙丘駝、石灰岩和鼠尾草色配置，甩開冬季服飾給人沉悶感受。

另外，Canada Goose還推出了Rhoda Parka不對稱結構派克大衣、Rhoda Jacket不對稱結構夾克和Rhoda Vest不對稱結構背心，皆採用再生尼龍製成的Lumina面料製作，柔軟輕量、具防潑水、防風機能，表面有著自然光澤感，加上不對稱按扣設計和超大絎縫剪裁等細節，整體輪廓流線時髦，呈現率性不羈的禦寒穿搭。除了外套、背心之外，Canada Goose還帶來點亮秋冬造型的配件，像是Alpaca Scarf圍巾、Toque毛帽、Balaclava巴拉克頭套、羊絨手套，都是以優質喀什米爾羊毛製作，既保暖又舒適。

Canada Goose男款Glacier Trail低筒運動鞋，15,600元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose男款Glacier Trail低筒運動鞋，15,600元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Glacier Trail女款低筒運動鞋，15,600元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Glacier Trail女款低筒運動鞋，15,600元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Muskoka Shorts棉褲，7,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Muskoka Shorts棉褲，7,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Clair Vest背心，25,100元。 圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Clair Vest背心，25,100元。 圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Journey Boot Lite靴，價格店洽。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Journey Boot Lite靴，價格店洽。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Rhoda Hooded不對稱結構背心，33,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose女款Rhoda Hooded不對稱結構背心，33,100元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose男款Paradigm Freestyle異材質拼接背心，25,100元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose男款Paradigm Freestyle異材質拼接背心，25,100元。圖／Canada Goose提供

品牌 保暖 記者會 鳳小岳

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