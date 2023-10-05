燦坤「來溫叨坐」會員特典開跑 全館5折起再抽百萬燦坤K幣

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即日起至10月31日燦坤全館指定電視7折起，電視舊換新折抵最高現省15,490元，燦坤加碼送最高2,000燦坤K幣，指定機種滿額再送德國百靈新5系列電鬍刀或TESCOM負離子吹風機2選1，入手指定機種還有眾多原廠好禮驚喜送，三星電視最高享萬元郵政禮券，Panasonic指定機型登錄送iPhone 15，指定Sony電視註冊最高送萬元即享券。

全館冰箱、洗衣機限時5.5折起，指定機型享獨家5年免費延長保固，消費滿額再送獨家精美好禮，最高送價值16,900元的Acer TravelMate筆記型電腦；洗衣機指定機型舊換新最高送1,000燦坤K幣。全館空調冬販7.5折起，指定機型最高再省15,000元，全系列分離式空調滿額送獨家好禮多選一，另享8年免費延長保固。

線上買也有優惠，燦坤線上購物主打「線上最大3C家電年終慶」，連續登入簽到10天最高送1,010元購物金，以及三星、東元等3C好禮限量抽，線上專屬每日爆品專區下殺4折起；此外，活動期間於站上下單任一商品，並於燦坤線上購物Facebook粉絲團或燦坤3C LINE官方帳號曬出線上購物訂單號碼，就有機會抽中聲寶除濕機或日本IRIS除蟎清淨機。