劉詩詩大地色系上身 羊毛長大衣搭連帽外套質感今秋

每到秋日時刻，肌膚感受到空氣裡敏感的變化，時而為涼、時而燥熱，必須在優雅與機能間巧妙拿捏。義大利精品品牌TOD’S日前悄悄釋出秋冬全系列商品，除了邀請品牌代言人劉詩詩展現優雅風格示範，再借由棕色和奶油色等大地色系並搭配羊毛、翻領絨毛，勾勒出一幅義式風格女子素描，優雅而雋永。

在日前發表的兩組宣傳形象中，其中一套劉詩詩選擇以男裝輪廓為靈感的寬大無領片西裝上衣與長褲，展現出都會白領女性的簡約俐落；另一套造型中，劉詩詩則在駝色的連帽抽繩長外套外，再疊加上一款羊毛長大衣，柔軟、保暖，即便前往山區野營也能一展優雅風範，同時兩套皆為runway主打造型。

事實上，TOD’S 2023秋冬並大量運用毛毛、麂皮、絨毛為元素，像是毛毛拼接圓筒包便以毛毛「撞」上丹寧包面，又粗獷又柔軟；另外也有一雙豆豆芭蕾舞鞋，將鞋面悉數轉化為毛毛，視覺上就令人心頭暖暖，並搭配具T字母金屬扣飾的深咖啡色綁帶，修飾腿部線條、小秀性感。不容錯過的單品還有像是駝色Kate短筒休閒靴、Kate羊毛襪套式休閒鞋，高筒、保護腳踝之外，分別使用麂皮或羊毛為材質，保暖之外，也帶出甜美、俏皮的討喜一面。

於此同時，TOD’S 2023秋冬男裝也不讓女性專美於前，像是黑白棉質織布線條裝飾的灰色麂皮短夾克、羊毛翻領飛行員夾克等搶眼單品，並為中國男星肖戰所造型、拍攝宣傳廣告，同時肖戰手上再提有一款T Timeless迷你側背包黑色款，展現出TOD'S經典包款跨越性別的實戴性。男士配件部分除正裝紳士鞋，本季TOD’S再展現了鮮明的運動與戶外風格，使用黑色皮革拼接尼龍，並帶來托特包、後背包、側背包三種包款輪廓，一次滿足工作、三天兩夜小旅行或日常生活所，除黑色外再有軍綠、棕色合計三種選擇。