快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉詩詩大地色系上身 羊毛長大衣搭連帽外套質感今秋

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
劉詩詩日前為TOD'S拍攝秋冬形象視覺，展現出保暖、機能的甜美印象。圖／TOD'S提供
劉詩詩日前為TOD'S拍攝秋冬形象視覺，展現出保暖、機能的甜美印象。圖／TOD'S提供

每到秋日時刻，肌膚感受到空氣裡敏感的變化，時而為涼、時而燥熱，必須在優雅與機能間巧妙拿捏。義大利精品品牌TOD’S日前悄悄釋出秋冬全系列商品，除了邀請品牌代言人劉詩詩展現優雅風格示範，再借由棕色和奶油色等大地色系並搭配羊毛、翻領絨毛，勾勒出一幅義式風格女子素描，優雅而雋永。

在日前發表的兩組宣傳形象中，其中一套劉詩詩選擇以男裝輪廓為靈感的寬大無領片西裝上衣與長褲，展現出都會白領女性的簡約俐落；另一套造型中，劉詩詩則在駝色的連帽抽繩長外套外，再疊加上一款羊毛長大衣，柔軟、保暖，即便前往山區野營也能一展優雅風範，同時兩套皆為runway主打造型。

事實上，TOD’S 2023秋冬並大量運用毛毛、麂皮、絨毛為元素，像是毛毛拼接圓筒包便以毛毛「撞」上丹寧包面，又粗獷又柔軟；另外也有一雙豆豆芭蕾舞鞋，將鞋面悉數轉化為毛毛，視覺上就令人心頭暖暖，並搭配具T字母金屬扣飾的深咖啡色綁帶，修飾腿部線條、小秀性感。不容錯過的單品還有像是駝色Kate短筒休閒靴、Kate羊毛襪套式休閒鞋，高筒、保護腳踝之外，分別使用麂皮或羊毛為材質，保暖之外，也帶出甜美、俏皮的討喜一面。

於此同時，TOD’S 2023秋冬男裝也不讓女性專美於前，像是黑白棉質織布線條裝飾的灰色麂皮短夾克、羊毛翻領飛行員夾克等搶眼單品，並為中國男星肖戰所造型、拍攝宣傳廣告，同時肖戰手上再提有一款T Timeless迷你側背包黑色款，展現出TOD'S經典包款跨越性別的實戴性。男士配件部分除正裝紳士鞋，本季TOD’S再展現了鮮明的運動與戶外風格，使用黑色皮革拼接尼龍，並帶來托特包、後背包、側背包三種包款輪廓，一次滿足工作、三天兩夜小旅行或日常生活所，除黑色外再有軍綠、棕色合計三種選擇。

人氣包款Di Bag則推出大型尺寸，採用手感柔軟的Scorza小牛皮，並裝飾以品牌徽標、手繪皮革邊緣、側面加固等細節，讓人輕鬆「同步」義式男子的瀟灑風格，秋冬不顯沈重、自由寫意。

TOD’S日前釋出秋冬全系列商品，並以棕色和奶油色等大地色系並搭配羊毛、翻領絨毛，勾勒出一幅義式風格女子素描。圖／TOD'S提供
TOD’S日前釋出秋冬全系列商品，並以棕色和奶油色等大地色系並搭配羊毛、翻領絨毛，勾勒出一幅義式風格女子素描。圖／TOD'S提供
TOD'S本季將麂皮、絨毛大量靈活運用在服裝、鞋履、包款設計，俏皮也讓人心頭暖暖。圖／TOD'S提供
TOD'S本季將麂皮、絨毛大量靈活運用在服裝、鞋履、包款設計，俏皮也讓人心頭暖暖。圖／TOD'S提供
駝色Kate短筒休閒靴，37,100元。圖／TOD'S提供
駝色Kate短筒休閒靴，37,100元。圖／TOD'S提供
T Timeless淺棕皮革迷你側背包，70,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless淺棕皮革迷你側背包，70,900元。圖／TOD'S提供
中國人氣男星肖戰除了是TOD'S品牌代言人，日前並在國外網站「THE 100 MOST ATTRACTIVE ASIAN CELEBS 2023」榜單上，高居第二。圖／TOD'S提供
中國人氣男星肖戰除了是TOD'S品牌代言人，日前並在國外網站「THE 100 MOST ATTRACTIVE ASIAN CELEBS 2023」榜單上，高居第二。圖／TOD'S提供
黑色皮革拚接尼龍後背包，69,900元。圖／TOD'S提供
黑色皮革拚接尼龍後背包，69,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢風琴包，79,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢風琴包，79,900元。圖／TOD'S提供

品牌 劉詩詩 廣告

延伸閱讀

上身是奶兇小熊，下半身好辣！Jennie「下衣失蹤+黑絲誘惑」　若隱若現的性感她最懂

秒解經典款的新時尚 奢華工藝品牌Tod's 2023秋冬必敗指南

愛奇藝待播片單公布 楊冪、劉詩詩、唐嫣古裝強勢回歸

日網「最美華人女星」排行 台灣只有她進前十名

相關新聞

整理包／4大超商「雙十連假限時優惠」一次看！思樂冰、哈根達斯、咖啡全入列

雙十連假就是要好好犒賞自己，不論是安排出遊或是宅在家追劇玩Game、和朋友聚會，4大超商都準備好了！包括大家最愛的咖啡、...

明年底完成！追溯爐渣汙染源頭 國環院建置指紋資料庫

台南學甲農地遭爐碴廢棄物回填汙染案引發關注，環境部國家環境研究院為找出造成環境汙染的爐碴源頭，建置爐碴金屬含量特徵及結晶...

防丟神器「三星Galaxy SmartTag2」新登場！全新「遺失模式」可輸入聯絡方式

三星電子今天（10月5日）發表全新Samsung Galaxy SmartTag2，注入強大功能，讓用戶以更完善的嶄新方...

樂迷轟動！「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」2024年2月開唱

2005年，《鐘樓怪人Notre-Dame de Paris》為首部在台灣演出的法文音樂劇，一舉創造極大的好評，之後來台演出包含2005年共7次，場場完銷、吸引廣大的粉絲進場朝聖。為回饋廣大歌迷的支持，聯合數位文創本次特別邀請《鐘樓怪人》2005年台灣首演卡司重返舞臺，舉辦「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，帶來「鐘樓怪人《大教堂時代》」、「羅密歐與茱麗葉《世界之王》」、「搖滾莫札特」等多首台灣粉絲最耳熟能詳的經典音樂劇曲目選粹，2024農曆春節後，盛大邀請各位樂迷融入法式的浪漫，盡情享受這華麗的音樂饗宴！

劉詩詩大地色系上身 羊毛長大衣搭連帽外套質感今秋

每到秋日時刻，肌膚感受到空氣裡敏感的變化，時而為涼、時而燥熱，必須在優雅與機能間巧妙拿捏。義大利精品品牌TOD’S日前悄...

睽違四年放颱風假！新竹大遠百周年慶今開跑 預購人潮擠爆

颱風小犬帶來的強大陣風，讓新竹縣市睽違四年，今（5）日首度同步再放颱風假。新竹大遠百（2903）如常營業，更是周年慶預購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。