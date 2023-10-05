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實機亮相！Google發表Pixel 8、Pixel 8 Pro、Pixel Watch 2 台灣開放預購 早鳥買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google今宣布在台推出全新Pixel 8、Pixel 8 Pro。記者黃筱晴／攝影
Google今宣布在台推出全新Pixel 8、Pixel 8 Pro。記者黃筱晴／攝影

Google今宣布在台推出全新旗艦手機Pixel 8、Pixel 8 Pro以及第2代智慧手錶Pixel Watch 2。Pixel 8系列採用全新Tensor G3處理器，整合先進的Google AI技術，提供許多令人驚奇的創新拍照功能；新一代 Google Pixel Watch 2則是帶來更多Google智慧服務與Fitbit健康功能，提供更準確的心率和更持久的電池續航，滿足日常生活、健身訓練等多元情境。Google也宣布，Pixel 8系列將提供長達7年的軟體更新，包含作業系統、功能推送與安全性更新服務，讓用戶可以持續安心使用。

全新Google Pixel 8售價24,900元起、Google Pixel 8 Pro售價33,900元起，Google Pixel Watch 2售價10,990元起，現已於Google商店、台灣大哥大門市、myfone購物、PChome Online、momo購物網、蝦皮商城等通路開放預購，並將於10月12日正式上市。另外，即日起至10月14日止，各大通路推出預購優惠，預購Pixel 8即可獲得Pixel Buds Pro、預購Pixel 8 Pro即可獲得Pixel Watch 2。

6.2吋的Pixel 8與6.7吋的Pixel 8 Pro擁有更流線的外型，搭配全平面螢幕與更窄的螢幕邊框，其中Pixel 8系列採用全新Actua螢幕，最高可達2,000nits，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋；Pixel 8 Pro則是使用Super Actua螢幕，亮度最高可達2,400nits，搭配拋光鋁合金邊框與霧面玻璃背蓋。這次Pixel 8 Pro更擁有全新的溫度感應器，可偵測物體溫度，之後更會透過軟體更新新增偵測人體溫度功能，作為健康偵測輔助。

新一代Tensor G3晶片讓Pixel裝置更有效率地執行機器學習模型運算，並支援生成式AI應用，在影像處理和語音辨識、還有生物識別安全性上都能發揮強大效用。透過Tensor G3晶片的運算能力，這次Pixel 8系列影像功能也有許多令人驚奇的新功能，包括可以針對合照中的每個人單獨選取最佳照片的「完美合照」，還有動動手指就能輕鬆調整照片中物體大小、位置，甚至改變天空顏色、加上夕陽光彩的「魔術修圖」。針對影片甚至可以透過機器學習來判斷音源種類，將聲音分層，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。Pro系列這次更獨家提供Pro級拍攝模式，可調整焦距、快門速度、ISO，甚至可自選拍攝鏡頭，未來還將推出「影片強化器」、「夜視影片」等進階功能。

而Pixel Watch 2則是維持與前代相近的外型設計，但採用全新Wear OS 4介面，現在更可以用來回覆Gmail信件、查看Google日曆，續航力也更提升，且充電30分鐘即可使用長達12個小時。除了新增多項個人安全功能，透過全新的皮膚溫度感應器與膚電活動感測器，Pixel Watch 2還能整合心率、心率變異與皮膚溫度3項資訊，幫助使用者分析睡眠狀況，提醒使用者是否處於潛在壓力環境。凡購買Pixel Watch 2，即可享有6個月的Fitbit Premium服務，享受更完整的運動鍛鍊功能。

「魔術降噪」功能可判斷影片音源種類，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。記者黃筱晴／攝影
「魔術降噪」功能可判斷影片音源種類，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。記者黃筱晴／攝影
比「魔術橡皮擦」更進階的「魔術修圖」功能，可輕鬆重新調整照片中物體的大小、位置、背景。記者黃筱晴／攝影
比「魔術橡皮擦」更進階的「魔術修圖」功能，可輕鬆重新調整照片中物體的大小、位置、背景。記者黃筱晴／攝影
超級實用的「完美合照」功能，可以針對合照中的每個人單獨選取最佳照片，合併成一個更完美的團體照。記者黃筱晴／攝影
超級實用的「完美合照」功能，可以針對合照中的每個人單獨選取最佳照片，合併成一個更完美的團體照。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch 2配有3個全新的感測器：多徑式心率感測器、皮膚溫度感應器與膚電活動感測器，提供使用者更為精準的健康監測。記者黃筱晴／攝影
Google Pixel Watch 2配有3個全新的感測器：多徑式心率感測器、皮膚溫度感應器與膚電活動感測器，提供使用者更為精準的健康監測。記者黃筱晴／攝影
Google今宣布在台推出全新Pixel 8、Pixel 8 Pro以及Pixel Watch 2。記者黃筱晴／攝影
Google今宣布在台推出全新Pixel 8、Pixel 8 Pro以及Pixel Watch 2。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 2 WiFi版售價10,990元、LTE版售價12,990元，提供霧黑色不鏽鋼錶殼/曜石黑運動錶帶、金屬銀不鏽鋼錶殼/陶瓷米運動錶帶、香檳金不鏽鋼錶殼/霧灰色運動錶帶、以及金屬銀不鏽鋼錶殼/海灣藍運動錶帶共4種顏色款式。記者黃筱晴／攝影
Pixel Watch 2 WiFi版售價10,990元、LTE版售價12,990元，提供霧黑色不鏽鋼錶殼/曜石黑運動錶帶、金屬銀不鏽鋼錶殼/陶瓷米運動錶帶、香檳金不鏽鋼錶殼/霧灰色運動錶帶、以及金屬銀不鏽鋼錶殼/海灣藍運動錶帶共4種顏色款式。記者黃筱晴／攝影
Pixel 8系列採用全新Actua螢幕，最高可達2,000nits，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋。記者黃筱晴／攝影
Pixel 8系列採用全新Actua螢幕，最高可達2,000nits，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋。記者黃筱晴／攝影
Pixel 8 Pro則是使用Super Actua螢幕，亮度最高可達2,400nits，搭配拋光鋁合金邊框與霧面玻璃背蓋。記者黃筱晴／攝影
Pixel 8 Pro則是使用Super Actua螢幕，亮度最高可達2,400nits，搭配拋光鋁合金邊框與霧面玻璃背蓋。記者黃筱晴／攝影
「魔術降噪」功能可判斷影片音源種類，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。記者黃筱晴／攝影
「魔術降噪」功能可判斷影片音源種類，進而控制各層聲音的音量，降低影片背景中干擾噪音。記者黃筱晴／攝影

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