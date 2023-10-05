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全家便利商店minimore首推法式甜點「可麗露」！還有「焦糖乳酪肉桂捲、400次咖啡鬆餅」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店minimore推療癒新品，換新裝再享優惠，秋日醇厚系烘焙新品必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推療癒新品，換新裝再享優惠，秋日醇厚系烘焙新品必嘗。圖／全家便利商店提供

小犬颱風過境、連日下雨別憂鬱，全家便利商店甜點品牌minimore再推3款療癒新品，包含有「天使之鈴」之稱的超人氣法式甜點「可麗露」、經典甜點「波士頓派」、「檸檬雪燒夾心」，在全台超過4,100間「全家」店舖都買得到，用美味帶來療癒心情。不僅如此，「全家」minimore與台灣女團養成節目《未來少女》中的「紫月光」合作換上限定新包裝，即日起至10月17日更有會員獨享minimore甜點全品項任選2件69折優惠。

「全家」minimore即日起推出秋日首波新品，首推在法國被譽為「天使之鈴」的超人氣甜點「可麗露」，焦糖化表層搭配濕軟內餡，帶來豐富層次及口感，可麗露愛好者必收，售價42元；經典蛋糕「波士頓派」也有一票支持者，由鬆軟蛋糕組成，加入濃郁奶香內餡，表面撒上糖粉點綴，售價42元；「檸檬雪燒夾心」以鬆軟細緻的雪燒蛋糕體，夾入檸檬內餡及奶霜，酸甜的雙重滋味讓人愛不釋手，售價48元。

不只有味覺享受，「全家」minimore更攜手最新台灣女團養成節目《未來少女》合作，以第5集總分與排名最高的團體「紫月光」作為品牌大使，將9位成員肖像與minimore結合，換上期間限定聯名包裝，讓視覺上也感受到滿滿幸福。即日起至10月17日再加碼推出會員獨享minimore甜點全品項任選2件69折優惠。

為滿足消費者食慾之秋的味蕾，「全家」精選3款烘焙新品推薦，以最熱門麵包肉桂捲為品項，帶來全新「焦糖乳酪肉桂捲」，麵糰捲入濃醇肉桂奶油餡，淋上香甜焦糖乳酪醬，風味溫和細緻，肉桂捲控們不可錯過，售價39元。10月10日起另有咖啡風味的「咖啡奶油夾心麵包」，選用貝可拉可可粉製成的巧克力麵包搭配醇厚咖啡奶霜，冰冰吃更好吃，售價39元；「400次咖啡鬆餅」以攪打400次奶泡的咖啡特色延伸至極鬆餅，膨鬆咖啡鬆餅皮搭配香濃咖啡醬與香醇奶霜，口感滑順綿密，售價39元。搭配Let’s Café或指定飲品還可享有59元超值組合優惠。

全家便利商店minimore「檸檬雪燒夾心」以鬆軟細緻的雪燒蛋糕體，夾入檸檬內餡及奶霜。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore「檸檬雪燒夾心」以鬆軟細緻的雪燒蛋糕體，夾入檸檬內餡及奶霜。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推療癒新品，換新裝再享優惠，秋日醇厚系烘焙新品必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推療癒新品，換新裝再享優惠，秋日醇厚系烘焙新品必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore即日起推出秋日首波新品，首推超人氣甜點「可麗露」，焦糖化表層搭配濕軟內餡，帶來豐富層次口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore即日起推出秋日首波新品，首推超人氣甜點「可麗露」，焦糖化表層搭配濕軟內餡，帶來豐富層次口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店烘焙美味大集合，「焦糖乳酪肉桂捲」、「咖啡奶油夾心麵包」秋日醇厚系新品必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店烘焙美味大集合，「焦糖乳酪肉桂捲」、「咖啡奶油夾心麵包」秋日醇厚系新品必嘗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推經典蛋糕「波士頓派」，由鬆軟蛋糕組成，加入濃郁奶香內餡，表面撒上糖粉點綴。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推經典蛋糕「波士頓派」，由鬆軟蛋糕組成，加入濃郁奶香內餡，表面撒上糖粉點綴。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推療癒新品，「可麗露」、「波士頓派」滿足甜點胃，即日起至10月17日更有會員獨享minimore甜點全品項任選2件69折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore推療癒新品，「可麗露」、「波士頓派」滿足甜點胃，即日起至10月17日更有會員獨享minimore甜點全品項任選2件69折優惠。圖／全家便利商店提供

咖啡 人氣甜點 售價

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