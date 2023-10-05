樂迷轟動！「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」2024年2月開唱

「法語音樂劇其實就是『具有故事情節的流行演唱會』！」─麥特‧勞倫（Matt Laurent）/四度來台飾《鐘樓怪人》科西莫多

2005年，《鐘樓怪人Notre-Dame de Paris》為首部在台灣演出的法文音樂劇，一舉創造極大的好評，之後來台演出包含2005年共7次，場場完銷、吸引廣大的粉絲進場朝聖。為回饋廣大歌迷的支持，聯合數位文創本次特別邀請《鐘樓怪人》2005年台灣首演卡司重返舞臺，舉辦「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」，帶來「鐘樓怪人《大教堂時代》」、「羅密歐與茱麗葉《世界之王》」、「搖滾莫札特」等多首台灣粉絲最耳熟能詳的經典音樂劇曲目選粹，2024農曆春節後，盛大邀請各位樂迷融入法式的浪漫，盡情享受這華麗的音樂饗宴！

法語音樂劇在80年代如旋風般的崛起，1979年《星幻》（Starmania）首演造成轟動後，便以不同於英、美兩地的曲風開創了音樂劇的新紀元。由《星幻》的作詞大師帕拉蒙多（Luc Plamondon）與歌手兼作曲家的科西安提（Richard Cocciante）攜手創作的《鐘樓怪人》，更是將法語音樂劇推向嶄新高度。不僅在全球各地創下驚人的票房紀錄，榮登金氏世界紀錄，還成為首部成功「演進」倫敦西區的法語音樂劇。此外，於2022年再度於紐約百老匯強勢登場，被譽為「法語世界的《歌劇魅影》」。

台灣也在這股法語音樂劇風潮之下引進多部作品。2005年，《鐘樓怪人》成為台灣首次演出的法語音樂劇，隨後2007年的《羅密歐與茱麗葉》和《小王子》等作品演出後，也累積了一群愛好法式音樂劇的樂迷。而多年來參與演出的主角們，往往成為粉絲熱烈追捧的焦點，多人亦曾在台灣舉行音樂會，其受歡迎程度不亞於流行音樂明星。

《法式巨星 音樂劇選粹演唱會》2024年農曆春節後精彩開唱。圖／聯合數位文創提供

本次表演邀集2005年《鐘樓怪人》在台首演的主演們19年後再次合體，七位備受矚目的法語音樂劇界歌手以盛大的演唱會，將經典音樂劇的美妙旋律呈現給觀眾。包括飾演男主角科西莫多的麥特‧勞倫（Matt Laurent）、飾演女主角艾斯梅拉達的娜蒂亞．貝兒（Nadia Bel）。另外還有2022年來台飾演副主教弗侯洛即圈粉無數的羅倫．班（Laurent Ban），及其他四位重磅巨星同台飆藝，絕對能讓樂迷感受經典音樂劇深刻又撼動人心的音樂魅力！

「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」演出曲目，除了備受台灣粉絲喜愛的《鐘樓怪人》、《羅密歐與茱麗葉》等劇之外，還將演唱《搖滾莫札特》、《悲慘世界》以及法式音樂劇的開山鼻祖《星幻》等多部著名音樂劇中的經典名曲。現場搭配精湛的交響樂團演奏，為觀眾帶來兩小時精彩可期的音樂盛宴。

匯聚七大法語音樂劇壇巨星、選粹《鐘樓怪人》、《悲慘世界》、《羅密歐與茱麗葉》名劇金曲，「法式巨星 音樂劇選粹演唱會」2024年2月17日、18日於臺北國家音樂廳、臺中國家歌劇院 大劇院演出， udn售票網 10月5日中午12點啟售，早鳥期間（至11月7日止）指定票區享最低85折購票優惠，演出諮詢：(02)2649-1689#2；每日09:00~18:00。

【演出陣容】

《鐘樓怪人》首席男主角／麥特‧勞倫 Matt Laurent

《鐘樓怪人》台灣首演女主角／娜蒂亞．貝兒 Nadia Bel

《鐘樓怪人》菲比斯／羅倫．班 Laurent Ban

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＊實際出演卡司及節目內容以主辦單位公告為主＊

【演出資訊】

節目名稱：法式巨星 音樂劇選粹演唱會 French Musical Gala Concert

日 期：（北）2024.02.17 14:30│（中）2024.02.18 19:30

地 點：臺北國家音樂廳、臺中國家歌劇院 大劇院

售 票： udn售票網

官 網： https://uevent.udnfunlife.com/2024Gala

票 價：（北）1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3300 / 3700

（中）800 / 1300 / 1800 / 2300 / 2800 / 3300

主辦單位：聯合數位文創

客服專線：(02)2649-1688（每日09:00~18:00）