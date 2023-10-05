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小狐狸首度攜手英國皇室愛牌 經典油布夾克也變潮
首次聯名初登場！有著「小狐狸」暱稱的法國時尚品牌Maison Kitsuné與凱特王妃、威廉王子的愛牌Barbour合作，除了可看到經典狐狸頭Logo出現招牌的油布夾克上之外，更有擬人化的Outdoor造型小狐狸圖案被運用在T恤，讓人想直接包款又包色。
Maison Kitsuné與Barbour首次聯名系列就重新詮釋雙品牌經典設計並融為一體，像是Beaufort油布夾克，依舊保持sylkoil蠟棉該有的質感，同時也利用拼接的方式大膽詮釋玩色。而Kenning絎縫夾克以及軍裝外套，Maison Kitsuné保留了花呢格紋、以及菱形的絎縫設計。但是在剪裁上讓其更具有休閒感，並且增加口袋的容量，讓兩款外套休閒百搭的同時，也能夠將實穿性與機能性發揮的淋漓盡致。另外，工裝褲是首次推出全新設計，結合修身法式剪裁、加大尺寸的口袋，在比例上達到街頭潮流的呈現。讓人不想錯過的還有托特包與水桶帽，除了耐用的油布材質之外，也印有花呢格紋，都兼具兩面共用特性。
不讓Maison Kitsuné與Barbour聯名專美於前，美式休閒品牌Carhartt WIP也首次與首爾設計團隊及品牌IAB Studio推出合作系列工裝。這一次迎來了多款彩重塑經典外套、夾克，採用招牌Dearborn帆布製作，配置重新處理的直紋內裡，提供秋冬保暖舒適的街頭穿著感；帆布工作圍裙以鮮艷撞色版塊口袋及編織肩帶也是聯名款亮點之一。除此之外，系列配備雙方品牌標誌及專屬的工作卡ID CARD口袋作點綴，藉以致敬傳統工裝服細節。
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