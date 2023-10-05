什麼叫正式休閒百搭？ 迪麗熱巴和JISOO示範零失誤美包

Dior品牌大使JISOO、Tontawan與迪麗熱巴等人日前於巴黎參加時裝周活動，都拎上2023早秋最新的Miss Dior包。迪麗熱巴在出席正式活動時以黑色Miss Dior包，搭配長洋裝，展現優雅浪漫的柔美氣質。而同時結束看秀行程的JISOO和泰版《流星花園》的「杉菜」Tontawan，都背著這款包出遊，包款精緻輪廓，賦予優雅與自信新姿態，各自演繹俏麗時髦和率性的風格。

Miss Dior包是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作，線條柔軟且優美，巧藏兩個收納隔層，揉合法式風情與實用主義，配有金色鍊帶，可手提、肩揹或斜揹，適合各場合。Miss Dior包身以絲滑觸感的皮革製成，搭配標誌性Cannage籐格紋，點綴「D、I、O、R」金屬吊飾，為包款設計增添完美細緻度，呼應迪奧先生對細節美學的重視，也體現高級訂製服的創作。 DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包現身機場。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG MISS DIOR粉色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供 MISS DIOR白色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供 DIOR品牌大使TONTAWAN揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包遊巴黎。圖／摘自藝人IG DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG MISS DIOR米黃色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供 MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供