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什麼叫正式休閒百搭？ 迪麗熱巴和JISOO示範零失誤美包
Dior品牌大使JISOO、Tontawan與迪麗熱巴等人日前於巴黎參加時裝周活動，都拎上2023早秋最新的Miss Dior包。迪麗熱巴在出席正式活動時以黑色Miss Dior包，搭配長洋裝，展現優雅浪漫的柔美氣質。而同時結束看秀行程的JISOO和泰版《流星花園》的「杉菜」Tontawan，都背著這款包出遊，包款精緻輪廓，賦予優雅與自信新姿態，各自演繹俏麗時髦和率性的風格。
Miss Dior包是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作，線條柔軟且優美，巧藏兩個收納隔層，揉合法式風情與實用主義，配有金色鍊帶，可手提、肩揹或斜揹，適合各場合。Miss Dior包身以絲滑觸感的皮革製成，搭配標誌性Cannage籐格紋，點綴「D、I、O、R」金屬吊飾，為包款設計增添完美細緻度，呼應迪奧先生對細節美學的重視，也體現高級訂製服的創作。
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