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什麼叫正式休閒百搭？ 迪麗熱巴和JISOO示範零失誤美包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包正式休閒百搭。圖／DIOR提供、摘自藝人IG
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包正式休閒百搭。圖／DIOR提供、摘自藝人IG

Dior品牌大使JISOO、Tontawan與迪麗熱巴等人日前於巴黎參加時裝周活動，都拎上2023早秋最新的Miss Dior包。迪麗熱巴在出席正式活動時以黑色Miss Dior包，搭配長洋裝，展現優雅浪漫的柔美氣質。而同時結束看秀行程的JISOO和泰版《流星花園》的「杉菜」Tontawan，都背著這款包出遊，包款精緻輪廓，賦予優雅與自信新姿態，各自演繹俏麗時髦和率性的風格。

Miss Dior包是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri最新力作，線條柔軟且優美，巧藏兩個收納隔層，揉合法式風情與實用主義，配有金色鍊帶，可手提、肩揹或斜揹，適合各場合。Miss Dior包身以絲滑觸感的皮革製成，搭配標誌性Cannage籐格紋，點綴「D、I、O、R」金屬吊飾，為包款設計增添完美細緻度，呼應迪奧先生對細節美學的重視，也體現高級訂製服的創作。

DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包現身機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包現身機場。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
MISS DIOR粉色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR粉色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
MISS DIOR白色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR白色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使迪麗熱巴揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包出席正式活動。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使TONTAWAN揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使TONTAWAN揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO揹MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包暢遊巴黎。圖／摘自藝人IG
MISS DIOR米黃色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR米黃色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供

Dior 迪麗熱巴

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