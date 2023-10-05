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最強藝術感聯名！蘭蔻攜手羅浮宮　以女性形象為繆思

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供

最具有藝術感的聯名來了！法國品牌蘭蔻，宣布與法國巴黎的羅浮宮推出一系列聯名新品，從羅浮宮中的女神、女性形象為繆思，呈現在獨特的眼頰彩盤、絕對完美唇膏–絲絨霧感與小黑瓶超未來肌因賦活露上，每款商品都與羅浮宮內的著名典藏相互呼應，呈現出這系列產品的獨特風貌。

蘭蔻從羅浮宮的六件收藏，包括科琳娜、 狩獵女神黛安娜、被蠍子咬的仙女、回音女神寧芙、健康女神希吉亞和赫馬佛洛狄忒斯為靈感，運用在不同系列產品中，呈現出獨特的新品風貌。

最值得收藏的羅浮宮聯名系列限定眼頰彩盤，靈感來自羅浮宮黎塞留庭院中，希臘五世紀女詩人的科琳娜雕塑，色調靈感則是來自塞留庭院的自然光線，色調上特別強調色彩陰影和閃耀效果，顏色來自庭院中的不同部分，青綠色眼影是皮熱中庭的青石，銅光呼應卡利庭園，以及瑪利中庭的大理石色調、以及皇家宮殿的粉紅色調。

絕對完美唇膏–絲絨霧感則推出4款，#200玫瑰暖棕靈感來自「沉睡的赫馬佛洛狄忒斯」，讚嘆美麗且雌雄同體的希臘神祇；#274玫瑰奶茶則是向「狩獵女神黛安娜 Diane de Gabies」致敬；#105玫瑰杏橘受到「回音女神寧芙 Nymph Echo」的啟發、#196落日暖橙源起於被「被蠍子咬的仙女 Nymph with Scorpion」，呈現出女性的耀眼光芒。

最經典的超未來肌因賦活露，則是以主掌健康的女神希吉亞為靈感，瓶身上也能看到她的出現。

該系列也推出三款美妝配件，購買3支限量版唇膏就送羅浮宮聯名系列限定唇膏收納盒，消費滿額贈送羅浮宮聯名系列限量眼彩刷具組、羅浮宮聯名系列限定香氛蠟燭等。

而全新羅浮宮系列廣告也都在羅浮宮內拍攝，邀請蘭蔻品牌大使Zendaya、Amanda Seyfried、Aya Nakamura以及超模賀聰拍攝，廣告形象與各雕塑相互呼應，更能產生不同女性的獨特魅力。

蘭蔻超未來肌因賦活露50ml（羅浮宮聯名限定版）／4,380元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因賦活露50ml（羅浮宮聯名限定版）／4,380元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻攜手羅浮宮，以館內女性女神雕塑為靈感，推出聯名系列商品。圖／蘭蔻提供
蘭蔻羅浮宮聯名系列限定眼頰彩盤／2,980元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻羅浮宮聯名系列限定眼頰彩盤／2,980元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美唇膏–絲絨霧感（羅浮宮聯名限定版）／105／1,480元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美唇膏–絲絨霧感（羅浮宮聯名限定版）／105／1,480元。圖／蘭蔻提供

羅浮宮 蘭蔻

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