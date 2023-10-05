整理包／4大超商「雙十連假限時優惠」一次看！思樂冰、哈根達斯、咖啡全入列

雙十連假就是要好好犒賞自己，不論是安排出遊或是宅在家追劇玩Game、和朋友聚會，4大超商都準備好了！包括大家最愛的咖啡、哈根達斯、思樂冰、零食、飲料都有限時優惠，快趁機享受一波。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市10月6日至10月10日推出CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡、CTIY TEA現萃茶英式紅茶／冰淇淋紅茶可享同品項買2送2；CITY CAFE特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、CITY PRIMA大杯精品拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶可享同品項買2送1；「思樂冰」全品項任選口味第2杯半價。（精品咖啡、現萃茶、思樂冰為限定門市兌領，上述優惠不參與CITY系列指定品項大杯以上任4杯免費贈新楓之谷角色杯塞活動）

「OPEN POINT App行動隨時取」10月6日至10月12日推出歡慶雙十優惠活動，CITY CAFE濃萃美式咖啡買10送10（每日限量2萬組）；CITY CAFE濃萃拿鐵25杯特價1,010元（限量10萬組）；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選25杯特價1,010元（限量5萬組）；CITY CAFE西西里風檸檬系列咖啡任選18杯特價1,010元（限量3萬組）；CITY PRIMA中杯精品拿鐵（冰／熱）16杯特價1,010元 （限量2萬組）。上述優惠無參加新楓之谷活動。

另「OPEN POINT App行動隨時取」於10月7日推出單日限定的一起品茶趣優惠，包括CITY TEA英式紅茶／四季春青茶買10送10（限量5萬組）；CITY TEA珍珠椰果四季春青茶／優格好多青茶任選買2送2 （限量2萬組）；CITY PEARL珍珠奶茶2杯特價88元（限量5萬組）；CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果2杯特價120元（限量5,000組）。「行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，詳細優惠內容、兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明；精品咖啡、現萃茶為限定門市兌領。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至10月10日推出哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2，包含經典款的草莓、巧克力、香草，以及馬卡龍、芒果等限定口味皆享優惠。

每周的「康康五」活動此次延長優惠時間達5天，10月6日至10月10日推出FamiCollection氣泡水、Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）、百吉布丁大雪糕、SOMA茶歐蕾法國酥、農心爽口海鮮味烏龍麵、泰國皇家牛奶片等可享同品項買1送1。

全家便利商店10月6日至10月10日限時5天推出「聰明消費學」活動，近百項商品可享同品牌、同價位第2件10元優惠，包含WA！COOKIES雪糕、阿奇儂 X 鮮乳坊巧酥可可冰淇淋、原萃冷萃蜜香紅茶、可口可樂ZERO等冰品、飲品、零食點心通通有。同一期間再搭配使用全盈+PAY，單筆消費滿250元加碼送100元購物金（限單筆消費滿300元使用1張100元購物金，使用期限至10月31日）。

●萊爾富

即日起至10月11日萊爾富門市推出大杯美式咖啡2杯特價66元、大杯拿鐵2杯特價88元（冰熱任選，不可寄杯）。

10月6日至10月10日限時5天推出「雙十萊同聚」活動，出遊或宅家過節必備的飲品、零食等指定商品下殺5折起，PowerBOMB爆能能量飲料225mL買1送1；樂法指定飲品600mL則享任選買2送1。

10月10日國慶當天上午10點於Hi-Life VIP App「整買零取」推出單杯原價45元的大杯美式咖啡特價20元（冰熱任選），下殺4.4折，限量10,000杯，每名會員限購1組，兌換期限7天。10月10日也是萊爾富的會員日，Hi-Life VIP App「整買零取」推出指定咖啡同品項買10送10（冰熱任選），包含大杯美式咖啡（售價45元）、大杯特濃美式咖啡（售價55元）、大杯特濃拿鐵（售價65元），每名會員可購買2組，兌換期限長達175天，可以跨店取、分次領還可轉贈親友。

●OKmart

迎接雙十國慶，OKmart全台門市即日起至10月10日推出指定糖餅、飲料兩件抽抽樂，享最低1折起優惠。OKCAFE則有「莊園級咖啡優惠」，10月6日至10月10日限時5天至全台900間門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或是大杯濃厚莊園級美式咖啡、拿鐵，不限冷熱飲，可享同品項買2送1。

●附註：詳細優惠活動內容依各超商門市、App公告為準。

「OPEN POINT App行動隨時取」於10月7日推出單日限定的一起品茶趣優惠（現萃茶為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店即日起至10月10日推出哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10月10日推出哈根達斯指定129元系列迷你杯、雪糕買3送2。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN門市10月6日至10月10日推出「思樂冰」全品項任選口味第2杯半價（思樂冰為限定門市兌領）。圖／7-ELEVEN提供

萊爾富10月10日國慶當天於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡單杯特價20元，限量10,000杯，每名會員限購1組，兌換期限7天。圖／萊爾富提供

全家便利商店「康康五」10月6日至10月10日推出Let’s Café特大杯美式咖啡（冰熱不限）買1送1。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月6日至10月10日限時5天推出「聰明消費學」活動，近百項商品可享同品牌、同價位第2件10元優惠。圖／全家便利商店提供

OKmart全台門市10月6日至10月10日購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵或大杯濃厚莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冷熱飲）可享同品項買2送1。圖／OKmart提供

歡慶雙十連假，萊爾富門市祭即日起至10月11日推出大杯美式咖啡2杯特價66元、大杯拿鐵2杯特價88元。圖／萊爾富提供