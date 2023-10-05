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百貨周年慶遇颱風天 吳東昇：「風雨生信心」

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往。記者曾學仁／攝影

新光三越周年慶開跑，由台北南西店率先登場，但「小犬」颱風來襲，周年慶首日高雄三多店暫停營業，台南中山店延後至下午2點營業，台北一早放晴，新光三越台北南西店吸引大批民眾，董事長吳東昇表示周年慶遇到颱風天「風雨生信心」。

周年慶首日遇上颱風天，新光三越董事長吳東昇表示「風雨生信心」，今天台北一早馬上就出太陽，吳東昇指向一旁的總經理吳昕陽，「因為他是太陽，我是東昇，加起來力量很大。」 今天新光三越高雄三多店暫停營業、台南中山店延後至下午2點營業，吳東昇表示「這2間百貨周年慶結束日期也將往後多延後1天。

總經理吳昕陽強調新光三越今年前3季業績雙位數成長，來客也是雙位數成長，這次周年慶碰到颱風，南部的店明天正式展開周年慶。

新光三越周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越南西店如期舉行周年慶活動。記者曾學仁／攝影
新光三越周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越南西店如期舉行周年慶活動。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，新光三越董事長吳東昇（中）總經理吳昕陽（右）等親自出席。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，新光三越董事長吳東昇（中）總經理吳昕陽（右）等親自出席。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（左二）總經理吳昕陽（左五）等親自出席，並為櫃位店家加油。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（左二）總經理吳昕陽（左五）等親自出席，並為櫃位店家加油。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（上右三）總經理吳昕陽（上右二）等親自出席，並觀看人潮進入情形。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（上右三）總經理吳昕陽（上右二）等親自出席，並觀看人潮進入情形。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（右）總經理吳昕陽（左三）等親自出席，並為櫃位店家加油。記者曾學仁／攝影
周年慶遇上颱風天，台北天氣放晴，吸引大批民眾前往，新光三越董事長吳東昇（右）總經理吳昕陽（左三）等親自出席，並為櫃位店家加油。記者曾學仁／攝影

周年慶 颱風

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