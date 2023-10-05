百貨周年慶遇颱風天 吳東昇：「風雨生信心」

新光三越周年慶開跑，由台北南西店率先登場，但「小犬」颱風來襲，周年慶首日高雄三多店暫停營業，台南中山店延後至下午2點營業，台北一早放晴，新光三越台北南西店吸引大批民眾，董事長吳東昇表示周年慶遇到颱風天「風雨生信心」。

周年慶首日遇上颱風天，新光三越董事長吳東昇表示「風雨生信心」，今天台北一早馬上就出太陽，吳東昇指向一旁的總經理吳昕陽，「因為他是太陽，我是東昇，加起來力量很大。」 今天新光三越高雄三多店暫停營業、台南中山店延後至下午2點營業，吳東昇表示「這2間百貨周年慶結束日期也將往後多延後1天。