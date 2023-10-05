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無懼小犬颱風攪局 晴雨表南西店周慶開跑擁大批人潮

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
百貨龍頭新光三越週年慶開跑，新任董事長吳東昇（右四）與總經理吳昕陽（右三）在指標性的南西店營業前都到場為廠商打氣。記者林海／攝影
百貨龍頭新光三越週年慶開跑，新任董事長吳東昇（右四）與總經理吳昕陽（右三）在指標性的南西店營業前都到場為廠商打氣。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越週年慶開跑，新任董事長吳東昇與總經理吳昕陽在營業前都到場為廠商打氣，有「周年慶晴雨表」稱號的南西店首日業績力拚首次突破6億元，全台檔期業績則要拚206億元，較去年成長1%。

雖有小犬颱風攪局，但上午台北天氣不錯，人潮雖然較往年略微減少，南西店現場仍有大批排隊人潮就為了搶限量商品，吳東昇頻說，被現場氣氛震撼到，更問日籍董事，日本有沒有這樣的盛況。

吳東昇表示，「總經理做了很多改變，也都巡店過，希望經過三年疫情後，大家要把購物慾望拿出，要有補償性的消費。」他也開玩笑的說，並不擔心颱風，「我們的名字，他有陽，我是旭日東昇。」

吳昕陽也說，雖然曾經遇到周慶手颱風，雖然近10年來沒有碰過，但不是沒有經驗，前一晚雖有點擔心，今早看到雨過天晴心情就好了，原訂同樣在今天開跑周年慶的高雄店、台南店，因為颱風順延一天，但是「風雨生信心」。

先前已經開跑的幾家百貨周年慶，業績表現都只是差強人意，吳昕陽則說，今年前三季，新光三越不論來客或業績都是雙位數成長，專櫃有600多個改裝，會員數已經到340萬，練了一年的功，「怎麼會沒有信心」。

小犬颱風 業績 周年慶

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