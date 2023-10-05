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JINS迪士尼限定系列叫好又叫座 續推米奇、米妮超萌設計鏡框

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
超萌設計叫好又叫座，於是JINS迪士尼限定系列繼今年四月後，再度推出以米奇、米妮為主角的鏡框。圖／JINS提供
超萌設計叫好又叫座，於是JINS迪士尼限定系列繼今年四月後，再度推出以米奇、米妮為主角的鏡框。圖／JINS提供

超萌設計叫好又叫座，於是JINS迪士尼限定系列繼今年四月後，再度推出以米奇、米妮為主角的鏡框，分別提供濾藍光眼鏡、腮紅眼鏡、光學眼鏡等三大款式，讓不同族群都能沉浸於他們的可愛魅力中。

不同於夏季款的墨鏡跟一鏡兩用Switch款，日本連鎖眼鏡品牌JINS在這季推出迪士尼限定系列，為消費者帶來更多元的選擇，但不變的是米奇、米妮依舊是鏡框上最萌主角。像是這系列的濾藍光眼鏡，採用TR90輕量膠框材質製作，鏡腳就是米奇的立體頭像，再搭配25%瀘藍光鏡片，可舒緩因3C螢幕所造成的眼睛疲勞。另外，JINS首度把迪士尼角色運用在人氣的腮紅眼鏡上，為金屬框型，鏡腿採用親膚的TR90材質，鏡腳則是甜美的米妮頭像藏在耳後，再搭配無度數的粉紅色腮紅鏡片，只要戴上就能呈現雙頰紅潤的自然妝感。

JINS迪士尼限定系列100周年款限量摺疊購物袋。圖／JINS提供
JINS迪士尼限定系列100周年款限量摺疊購物袋。圖／JINS提供

除了米奇米妮立體頭像之外，米奇小手也是這次主要的設計元素，化身鏡腿設計，鏡腳則是「剪刀、石頭、布」的手勢，萌死不少人。同樣的只要購買這系列眼鏡，即可獲得獨家設計的專屬眼鏡盒、眼鏡布及紙袋，另加贈迪士尼100周年款限量摺疊購物袋，數量有限，送完為止。

KOBAYASHI小林眼鏡這季則是再度與劉冠廷合作，邀請擔任代言人並拍攝形象廣告，演繹KUROSHIO鏡框特色。圖／摘自youtube
KOBAYASHI小林眼鏡這季則是再度與劉冠廷合作，邀請擔任代言人並拍攝形象廣告，演繹KUROSHIO鏡框特色。圖／摘自youtube

鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡這季則是再度與劉冠廷合作，邀請擔任代言人並拍攝形象廣告，演繹KUROSHIO鏡框特色。以鏡腳採用薄鋼材質打造的KUROSHIO眼鏡，搭配簡約、沉穩色系設計，提供多達10款20色，男、女皆適合的設計。

JINS迪士尼限定系列米奇米妮光學眼鏡，2,480元起。圖／JINS提供
JINS迪士尼限定系列米奇米妮光學眼鏡，2,480元起。圖／JINS提供

JINS迪士尼限定系列米奇濾藍光眼鏡鏡腳。圖／JINS提供
JINS迪士尼限定系列米奇濾藍光眼鏡鏡腳。圖／JINS提供

JINS迪士尼限定系列米妮腮紅眼鏡，2,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼限定系列米妮腮紅眼鏡，2,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼限定系列米奇米妮光學眼鏡，2,480元起。圖／JINS提供
JINS迪士尼限定系列米奇米妮光學眼鏡，2,480元起。圖／JINS提供

KOBAYASHI小林眼鏡推出薄鋼材質超輕盈KUROSHIO鏡框。圖／小林眼鏡提供
KOBAYASHI小林眼鏡推出薄鋼材質超輕盈KUROSHIO鏡框。圖／小林眼鏡提供

眼鏡 米奇 JINS 迪士尼

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