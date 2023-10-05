巧克力界LV！亞尼克×Weiss生乳捲、萬聖節甜點登場

繼過去推出「Weiss生巧克力生乳捲」之後，亞尼克本季再度攜手法國百年精品巧克力Weiss，推出「榛果厚巧克力生乳捲」、「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」，同時Weiss生巧克力生乳捲也同步回歸市場。為慶祝隨享卡8週年，還有消費滿額好禮，讓會員免費帶回家。

1882年創立至今，擁有百年歷史的法國精品巧克力Weiss，擁有「巧克力界LV」的美譽。本次全新聯名款「榛果厚巧克力生乳捲」，以法式甜點的堆砌作法，將帶皮杏仁碎粒添撒入麵糊，製成風味獨特的特黑巧克力泡芙蛋糕，並灑上Weiss 天然可可粉。內餡則以Weiss 72% 黑巧克力特製奶霜，再結合Weiss 72% 生巧克力和Weiss榛果醬，同時還有酥菠蘿元素，帶來豐富的口感，每捲495元。

再度登場的「Weiss 生巧克力生乳捲」則是運用Weiss 72%生巧克力添加至蛋糕、內餡中，並且還捲入一整條的72%生巧克力，帶來醇厚的巧克力風味，每條520元。至於呼應萬聖節的「迷你鬼精靈派對 - Weiss 72% 巧克力塔」則在手工派塔中疊上酥菠蘿，並加入Weiss 72% 巧克力甘納許，最後擠上12個奶霜小精靈，可愛之餘也能品嚐到巧克力的苦甜濃醇，每顆169元。

除此之外，因應萬聖節氣氛，亞尼克也推出「榛果黑酷曲」、「雙層巴斯克生起司-紅烏龍」、「巧克力烤布丁起司」等甜點，還有模樣恐怖又可愛的多款糖霜餅乾、法式蛋白餅，以及萬聖點心杯登場。