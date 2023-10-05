快訊

95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

巧克力界LV！亞尼克×Weiss生乳捲、萬聖節甜點登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
亞尼克 Weiss 生巧克力生乳捲，520元。圖／亞尼克提供
亞尼克 Weiss 生巧克力生乳捲，520元。圖／亞尼克提供

繼過去推出「Weiss生巧克力生乳捲」之後，亞尼克本季再度攜手法國百年精品巧克力Weiss，推出「榛果厚巧克力生乳捲」、「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」，同時Weiss生巧克力生乳捲也同步回歸市場。為慶祝隨享卡8週年，還有消費滿額好禮，讓會員免費帶回家。

1882年創立至今，擁有百年歷史的法國精品巧克力Weiss，擁有「巧克力界LV」的美譽。本次全新聯名款「榛果厚巧克力生乳捲」，以法式甜點的堆砌作法，將帶皮杏仁碎粒添撒入麵糊，製成風味獨特的特黑巧克力泡芙蛋糕，並灑上Weiss 天然可可粉。內餡則以Weiss 72% 黑巧克力特製奶霜，再結合Weiss 72% 生巧克力和Weiss榛果醬，同時還有酥菠蘿元素，帶來豐富的口感，每捲495元。

再度登場的「Weiss 生巧克力生乳捲」則是運用Weiss 72%生巧克力添加至蛋糕、內餡中，並且還捲入一整條的72%生巧克力，帶來醇厚的巧克力風味，每條520元。至於呼應萬聖節的「迷你鬼精靈派對 - Weiss 72% 巧克力塔」則在手工派塔中疊上酥菠蘿，並加入Weiss 72% 巧克力甘納許，最後擠上12個奶霜小精靈，可愛之餘也能品嚐到巧克力的苦甜濃醇，每顆169元。

除此之外，因應萬聖節氣氛，亞尼克也推出「榛果黑酷曲」、「雙層巴斯克生起司-紅烏龍」、「巧克力烤布丁起司」等甜點，還有模樣恐怖又可愛的多款糖霜餅乾、法式蛋白餅，以及萬聖點心杯登場。

為迎接隨享卡8周年慶，即日起至11月14日，單筆消費滿2,000元可享「好禮4選1」，包括有野餐巧提袋、分享刀組、食光匙、暖宮熱敷寶2入組等可選擇。隨享卡卡友再加碼滿額贈，單筆消費滿3,300元，享好禮3選1，包括水蒸巴斯克、冠軍原味生乳捲、麥飯石雪平鍋(18cm）供選擇，數量有限，換完為止。

亞尼克榛果厚巧克力生乳捲，每條495元。圖／亞尼克提供
亞尼克榛果厚巧克力生乳捲，每條495元。圖／亞尼克提供
亞尼克針對萬聖節，推出一系列應景甜點。圖／亞尼克提供
亞尼克針對萬聖節，推出一系列應景甜點。圖／亞尼克提供

巧克力 派對 甜點

延伸閱讀

美少女派對遊戲《星界派對》Steam頁面開張 4人妹紙卡牌競技塔塔開！

加泰隆尼亞的交易：西班牙議會懸空，加泰獨立運動的「歷史契機」？

與蔡卓宜分手？王大陸攜新歡出席派對形影不離 女方身分被起底

台中甜點控聖地！頂級流心巴斯克奶香誘人 細緻綿軟一吃愛上

相關新聞

環球購物中心周年慶開跑 美食玩樂購物通包最高30%回饋

Global Mall環球購物中心今年「18周年慶」首波今日起至10月18日展開，除了滿額送之外，民眾最愛捧場的餐飲今年...

巧克力界LV！亞尼克×Weiss生乳捲、萬聖節甜點登場

繼過去推出「Weiss生巧克力生乳捲」之後，亞尼克本季再度攜手法國百年精品巧克力Weiss，推出「榛果厚巧克力生乳捲」、...

SOGO新竹店確定5日不營業 巨城是否開門留懸念

中颱小犬撲台，全台18縣市10月5日停班停課，當中包括超過4年沒放颱風假的新竹縣市，讓不少新竹人聞訊嗨翻：「明天巨城見！...

獨／嘉義北上4年！ 溫體牛火鍋「骨力牛」興安店熄燈

喜歡吃溫體牛肉嗎？來自嘉義、鄰近台北南京復興站的「骨力牛溫體牛火鍋（台北興安店）」宣布，因店面被房東收回，因此將於10月...

免費喝1萬杯！TEA TOP新款厚鮮奶 加料免錢還享買一送一

隨著氣候漸涼，連鎖手搖飲「TEA TOP」推出厚鮮奶系列新品「108厚鮮奶」及「竹香厚鮮奶」，讓民眾在秋天也能享受濃郁滋...

爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場

自2020年開幕至今的「燒肉中山」，今秋於新光三越Diamond Towers推全新姊妹品牌「板前中山ITAMAE ZO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。