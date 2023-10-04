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SOGO新竹店確定5日不營業 巨城是否開門留懸念

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中颱小犬撲台，遠東SOGO晚間陸續宣布，高雄店、新竹店10月5日暫停營業。圖／摘自SOGO新竹店粉絲團
中颱小犬撲台，遠東SOGO晚間陸續宣布，高雄店、新竹店10月5日暫停營業。圖／摘自SOGO新竹店粉絲團

中颱小犬撲台，全台18縣市10月5日停班停課，當中包括超過4年沒放颱風假新竹縣市，讓不少新竹人聞訊嗨翻：「明天巨城見！」。遠東巨城購物中心原訂明早7點公布是否營業，但巨城內的SOGO新竹店在晚間近23點宣布：「為顧及員工與顧客安全，10月5日暫停營業。」這也讓明日巨城是否會開門營業，有了不確定性。

當新竹縣市宣布10月5日停班停課後，讓許多新竹人開心鼓譟明天就去巨城，讓在巨城上班的服務業人員哀嘆說：「請大家不要來，我不想冒風雨出門服務放颱風假的人。」

SOGO新竹店搶先發布颱風天不營業的訊息，也博得網友不少好評、紛紛表示「做得好」、「良心企業」、「讓百貨業真正放假」。

原本巨城在粉絲團公告會在10月5日上午7點宣布是否營業的訊息，但在SOGO新竹店宣布暫停營業消息後，該po文已撤掉，讓巨城是否開門營業又有了懸念。

巨城晚間回應，10月5日是否營業，會於當天上午7點做出決定並公布。

新竹 颱風假 停班停課

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