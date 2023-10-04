爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場

自2020年開幕至今的「燒肉中山」，今秋於新光三越Diamond Towers推全新姊妹品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」，以無菜單料理的型態，提供多樣化的板前和牛燒肉料理、海鮮料理，也讓嗜食燒肉的民眾，能夠擁有全新的用餐選擇。

位於新光三越Diamond Towers二館的「板前中山」，以大量深色材質為設計基礎，營造出沉穩雅緻的成熟意味，另外還加入石材拼貼、霧面不鏽鋼、漆料等材質，增添用餐的時尚氛圍。全店共規劃有60席座位，包含ㄇ字型的16席板前座位區、8人包廂座位區，以及可容納4～6人的桌席座位區。其中板前座位區更可以近距離欣賞員工備料、燒烤的過程。同時店內也運用有近70年歷史的日本「AOYOSHI青芳製造所」金屬餐具，帶來溫潤質樸的手感。

餐點部份，板前中山以「雙人無菜單套餐」為基礎，並以日本A5和牛為主角，搭配上日本北海道海鮮呈現，藉由刀功、沾醬、配料等細節變化，展現出豐富的料理內容，吃得到10個和牛部位、共計18道料理，同時也會依照當日肉品部位及季節時令更換食材，讓顧客品嚐得到不同部位的特色。

以採訪當日為例，先以珠寶盒一般的「生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵」擔任開場，接著還有「北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉」銜接。然後是和牛舌中、和牛舌根、後臀上蓋、鞍下芯、腿三角等部位輪番登場。每款肉品也各自搭配洋蔥丁、鹽漬檸檬、果醋、鹽昆布等不同佐料，讓整體風味不斷變化。

中場的醃漬水果塔、辣味煙燻焦糖鳳梨轉換味蕾之後，再有貝身、後臀芯、羽下等部位接力。板前中山也安排透過稻燒手法，或是搭配松葉蟹、漬蛋黃等不同方式呈現，讓燒肉化身為不同料理，也能滿足現代人的拍照需求。雙人套餐每人3,380元，每人加價300元，可再將貝身升級為老饕上蓋。

除了套餐外，店內也提供多款單點料理，包括「和牛紐約客．鴨肝」、「獺祭烏魚子・季節水果」、「南非鮑魚・蟹膏味噌」、「澳洲龍蝦・雲丹」，單點價280～1,380元不等。

【板前中山 台北新光】 地址：新光三越Diamond Towers 2館3樓（台北市大安區忠孝東路三段282號） 電話：02-87738811

板前中山規劃有ㄇ字型的板前座位區。圖／板前中山提供

生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵。圖／板前中山提供

後臀芯．蟹肉。圖／板前中山提供

和牛紐約客 · 鴨肝，單點每份380元。圖／板前中山提供

羽下．漬蛋黃。圖／板前中山提供

北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉。圖／板前中山提供

稻燒．貝身。圖／板前中山提供