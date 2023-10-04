快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
板前中山以日本A5和牛為主角，提供18道式的雙人套餐。圖／板前中山提供
板前中山以日本A5和牛為主角，提供18道式的雙人套餐。圖／板前中山提供

自2020年開幕至今的「燒肉中山」，今秋於新光三越Diamond Towers推全新姊妹品牌「板前中山ITAMAE ZONZEN」，以無菜單料理的型態，提供多樣化的板前和牛燒肉料理、海鮮料理，也讓嗜食燒肉的民眾，能夠擁有全新的用餐選擇。

位於新光三越Diamond Towers二館的「板前中山」，以大量深色材質為設計基礎，營造出沉穩雅緻的成熟意味，另外還加入石材拼貼、霧面不鏽鋼、漆料等材質，增添用餐的時尚氛圍。全店共規劃有60席座位，包含ㄇ字型的16席板前座位區、8人包廂座位區，以及可容納4～6人的桌席座位區。其中板前座位區更可以近距離欣賞員工備料、燒烤的過程。同時店內也運用有近70年歷史的日本「AOYOSHI青芳製造所」金屬餐具，帶來溫潤質樸的手感。

餐點部份，板前中山以「雙人無菜單套餐」為基礎，並以日本A5和牛為主角，搭配上日本北海道海鮮呈現，藉由刀功、沾醬、配料等細節變化，展現出豐富的料理內容，吃得到10個和牛部位、共計18道料理，同時也會依照當日肉品部位及季節時令更換食材，讓顧客品嚐得到不同部位的特色。

以採訪當日為例，先以珠寶盒一般的「生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵」擔任開場，接著還有「北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉」銜接。然後是和牛舌中、和牛舌根、後臀上蓋、鞍下芯、腿三角等部位輪番登場。每款肉品也各自搭配洋蔥丁、鹽漬檸檬、果醋、鹽昆布等不同佐料，讓整體風味不斷變化。

中場的醃漬水果塔、辣味煙燻焦糖鳳梨轉換味蕾之後，再有貝身、後臀芯、羽下等部位接力。板前中山也安排透過稻燒手法，或是搭配松葉蟹、漬蛋黃等不同方式呈現，讓燒肉化身為不同料理，也能滿足現代人的拍照需求。雙人套餐每人3,380元，每人加價300元，可再將貝身升級為老饕上蓋。

除了套餐外，店內也提供多款單點料理，包括「和牛紐約客．鴨肝」、「獺祭烏魚子・季節水果」、「南非鮑魚・蟹膏味噌」、「澳洲龍蝦・雲丹」，單點價280～1,380元不等。

【板前中山 台北新光】

地址：新光三越Diamond Towers 2館3樓（台北市大安區忠孝東路三段282號）

電話：02-87738811

板前中山規劃有ㄇ字型的板前座位區。圖／板前中山提供
板前中山規劃有ㄇ字型的板前座位區。圖／板前中山提供
生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵。圖／板前中山提供
生牛肉．海膽．魚子醬．鮭魚卵。圖／板前中山提供
後臀芯．蟹肉。圖／板前中山提供
後臀芯．蟹肉。圖／板前中山提供
和牛紐約客 · 鴨肝，單點每份380元。圖／板前中山提供
和牛紐約客 · 鴨肝，單點每份380元。圖／板前中山提供
羽下．漬蛋黃。圖／板前中山提供
羽下．漬蛋黃。圖／板前中山提供
北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉。圖／板前中山提供
北海道冰鮮干貝．夏威夷豆．芝麻葉。圖／板前中山提供
稻燒．貝身。圖／板前中山提供
稻燒．貝身。圖／板前中山提供
後臀芯．煙燻蘿蔔．越光米。圖／板前中山提供
後臀芯．煙燻蘿蔔．越光米。圖／板前中山提供

日本 套餐 海鮮

延伸閱讀

大啖和牛！連鎖牛排「加1元多1塊」 吃肉趁現在

台中「老井燒肉」無預警停電！　業者宣布請客：21組客人「全部免單」

豪砸近4千萬！千葉旗下【鼎盛十里】嘉義新開幕 個人火鍋升級吃到飽 最低699元有滿滿和牛

中秋節來場韓國宮廷式燒肉！ 「Ribbon醴本」新菜單五大亮點+菜醬無限續點

相關新聞

爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場

自2020年開幕至今的「燒肉中山」，今秋於新光三越Diamond Towers推全新姊妹品牌「板前中山ITAMAE ZO...

李英愛逆齡秘密全面升級 Whoo后強化中藥與保養研究

時間無法保留青春，還會在臉上留下歲月痕跡。但透過保養，能做的是延緩時間帶來的歲月。頂級韓國保養品牌Whoo后 過去一直致...

在不景氣衝好買氣！新北最強百貨周年慶19日開打

遠百（2903）旗下小金雞板橋大遠百、信義A13和桃園等店，10月19日起周年慶正式開跑。法人預估，今年遠百雖少了寶慶店...

暴雪手遊鉅獻 《魔獸兵團》11月4日BlizzCon全球推出

暴雪娛樂的動作類策略手機遊戲《魔獸兵團》將在台灣時間11月4日於2023年BlizzCon中，宣布於Android和iO...

百貨周年慶首日竟強碰中颱小犬 業者吐心聲：過去幾乎沒遇過

中颱小犬暴風圈已登陸，並在各地帶來風雨。目前雲嘉南高屏與花東等縣市已宣布10月5日停班停課，而明天(10/5)正好是全台...

500盤2023／美味、永續、安心 餐桌上的日常風景

「500輯」於2021年以「台灣第一份在地觀點美食評鑑」為出發的「500盤」美食評鑑今年邁向第三屆，透過評審的多元性，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。