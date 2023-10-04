高原騎士年度限定 全新原桶強度No.4限量上市

世界最北的蒸餾廠、1798年創立於奧克尼島的高原騎士（Highland Park），今年適逢酒廠225周年，隆重推出全新原桶強度Cask Strength Release No.4。高原騎士更與英國創意木匠 Jamie Gaunt共同合作，以威士忌橡木桶板塊打造一件意義深遠的雕塑作品，象徵原桶強度凝聚高原騎士225年悠久歷史。

高原騎士Cask Strength Release系列首度推出融合波本桶和波特桶的絕佳釀作，Cask Strength Release No.4由首席釀酒師Gordon Motion親自嚴選橡木桶，並在釀造過程中注入了高原騎士獨特的甜蜜與煙燻韻味。

該酒款散發出香烤椰香和土耳其軟糖的誘人香氣，強勁而濃烈的酒體，透過無可取代的品牌「5大基石」註1製程，絕妙平衡了繁複的氣味，並造就天然深邃的金黃酒色。啜飲一口，舌尖上立即迎來清新粉紅葡萄柚佐以芬芳玫瑰水的氣息，伴隨標誌性的石楠花蜜香及煙燻雪莉風味。

原桶強度威士忌堅持百分百不稀釋，並透過非冷凝過濾的技術以「原汁、原色、原味」裝瓶，讓每一位品酩者都能夠品味到「原酒本色」強勁而濃烈且富含深度餘韻的風味。為滿足酒迷與饕客期待，高原騎士將與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，自11月3日至4日首次舉辦原桶系列Cask Strength Release No.4品酩餐會，邀請粉絲第一時間感受原桶強度非凡的絕妙風味。

訂位連結：https://www.accupass.com/event/2309101701291002449020。

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