快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高原騎士年度限定 全新原桶強度No.4限量上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
高原騎士將與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，舉辦原桶系列Cask Strength Release No.4品酩餐會。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士將與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，舉辦原桶系列Cask Strength Release No.4品酩餐會。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界最北的蒸餾廠、1798年創立於奧克尼島的高原騎士（Highland Park），今年適逢酒廠225周年，隆重推出全新原桶強度Cask Strength Release No.4。高原騎士更與英國創意木匠 Jamie Gaunt共同合作，以威士忌橡木桶板塊打造一件意義深遠的雕塑作品，象徵原桶強度凝聚高原騎士225年悠久歷史。

高原騎士Cask Strength Release系列首度推出融合波本桶和波特桶的絕佳釀作，Cask Strength Release No.4由首席釀酒師Gordon Motion親自嚴選橡木桶，並在釀造過程中注入了高原騎士獨特的甜蜜與煙燻韻味。

該酒款散發出香烤椰香和土耳其軟糖的誘人香氣，強勁而濃烈的酒體，透過無可取代的品牌「5大基石」註1製程，絕妙平衡了繁複的氣味，並造就天然深邃的金黃酒色。啜飲一口，舌尖上立即迎來清新粉紅葡萄柚佐以芬芳玫瑰水的氣息，伴隨標誌性的石楠花蜜香及煙燻雪莉風味。

原桶強度威士忌堅持百分百不稀釋，並透過非冷凝過濾的技術以「原汁、原色、原味」裝瓶，讓每一位品酩者都能夠品味到「原酒本色」強勁而濃烈且富含深度餘韻的風味。為滿足酒迷與饕客期待，高原騎士將與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，自11月3日至4日首次舉辦原桶系列Cask Strength Release No.4品酩餐會，邀請粉絲第一時間感受原桶強度非凡的絕妙風味。

訂位連結：https://www.accupass.com/event/2309101701291002449020

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Cask Strength Release No.4是高原騎士Cask Strength Release系列首度推出融合波本桶和波特桶的絕佳釀作，建議售價3,200元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Cask Strength Release No.4是高原騎士Cask Strength Release系列首度推出融合波本桶和波特桶的絕佳釀作，建議售價3,200元。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士推出全新原桶強度Cask Strength Release No.4。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士推出全新原桶強度Cask Strength Release No.4。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士攜手英國創意木匠 Jamie Gaunt，以威士忌橡木桶板塊打造雕塑作品。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高原騎士攜手英國創意木匠 Jamie Gaunt，以威士忌橡木桶板塊打造雕塑作品。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣味 米其林 餐廳

延伸閱讀

500盤2023／格蘭利威獨獻台灣鉅作 12年首席三桶百搭台灣味

橡木乾燥模式如何影響威士忌？百樂門對比系列有答案

用威士忌醃鹹酥雞！仕高利達串連人氣店 翻玩台灣味

好「威」！ 金車噶瑪蘭榮獲2023 ISC雙冠軍、4金牌

相關新聞

爽吃10款和牛、松葉蟹 無菜單燒肉「板前中山」新登場

自2020年開幕至今的「燒肉中山」，今秋於新光三越Diamond Towers推全新姊妹品牌「板前中山ITAMAE ZO...

李英愛逆齡秘密全面升級 Whoo后強化中藥與保養研究

時間無法保留青春，還會在臉上留下歲月痕跡。但透過保養，能做的是延緩時間帶來的歲月。頂級韓國保養品牌Whoo后 過去一直致...

在不景氣衝好買氣！新北最強百貨周年慶19日開打

遠百（2903）旗下小金雞板橋大遠百、信義A13和桃園等店，10月19日起周年慶正式開跑。法人預估，今年遠百雖少了寶慶店...

暴雪手遊鉅獻 《魔獸兵團》11月4日BlizzCon全球推出

暴雪娛樂的動作類策略手機遊戲《魔獸兵團》將在台灣時間11月4日於2023年BlizzCon中，宣布於Android和iO...

百貨周年慶首日竟強碰中颱小犬 業者吐心聲：過去幾乎沒遇過

中颱小犬暴風圈已登陸，並在各地帶來風雨。目前雲嘉南高屏與花東等縣市已宣布10月5日停班停課，而明天(10/5)正好是全台...

500盤2023／美味、永續、安心 餐桌上的日常風景

「500輯」於2021年以「台灣第一份在地觀點美食評鑑」為出發的「500盤」美食評鑑今年邁向第三屆，透過評審的多元性，訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。