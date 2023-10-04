李英愛逆齡秘密全面升級 Whoo后強化中藥與保養研究

時間無法保留青春，還會在臉上留下歲月痕跡。但透過保養，能做的是延緩時間帶來的歲月。頂級韓國保養品牌Whoo后 過去一直致力於中藥與保養之間的研究與開發，為詮釋現代韓方科技全新演繹皇室宮殿的美，與過去皇宮中的保養秘帖，締造出永恆童顏的美麗肌光感。

The history of Whoo后頂級還幼系列成分升級，包括「還幼膏」、「還幼津液」、「還幼眼霜」等，注入全新的Imperial Youth complex™還幼逆齡方、山蔘全草搭配70餘種宮廷珍稀配方，根本是保養品的天花板等級。

宮廷秘帖中的封存滋養宮廷韓方．以26萬小時的淬鍊底蘊生長天然山蔘全草，經過獨門「百蒸膏法」100小時的淬鍊，提取出珍貴的山蔘原生質體（Protoplast）含有更豐富的人蔘皂苷；內含豐富的根皮素、阿魏酸、海藻糖與腺苷，強化肌膚基礎原生力量，有效導入保濕成分，改善肌膚吸收能力，撫平細紋，穩定健康肌底，展現充滿青春氣息的膚況。

在包裝上打造如紫水晶的透明晶亮感，更呈現出宮廷中的那種頂級奢華感，有著象徵永恆不滅的鳳凰為核心，及高貴優雅的紫水晶外觀，賦予了靈學能量、淨化負能量的空靈美學感，讓心靈淨化與肌膚淨化同時升級。

想要「全步驟還幼」，延續無與倫比的美麗於早晚清潔後，臉部肌膚尚留水氣之際，以還幼本初精華沿肌膚紋理輕抹於臉部及頸部，以利後續保養吸收。運用「還幼時空逆齡按摩手法」先沾取還幼膏嗅吸聞香，放鬆身心，再針對重點穴位開穴護理。