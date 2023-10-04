景氣不佳周年慶難做 遠百：有精品才有機會創新高

百貨周年慶即將進入高峰，但景氣不佳、國人出國頻率高，消費動能明顯趨緩，遠百認為，今年周年慶檔期會做的非常辛苦，有精品業態的百貨才有機會創高，今年全台周年慶業績目標135億元，年增5%，今年全台業績估可年成長近10%。

遠百表示，今年上半年業績非常好，但下半年正逢暑假、國門開放，能出國的都跑出去了，難免影響國內百貨業，因此今年同業都要很拚，除了有精品業者以外，要創新高都很難。

但遠百也說，雖然大環境景氣不佳，但許多分店則透過改裝與精簡精實櫃位，即便今年中寶慶店停業進行改建，但全年檔期業績仍要超越去年的128億元，加上上半年打好的基礎，樂觀看待遠百今年全台業績至少600億元起跳。

遠百周年慶第一波日前已經開跑，台中大遠百目前業績已成長5%。第二波周年慶也即將登場，包括板橋大遠百、信義A13、桃園店與花蓮店將於10月19日至11月19日展開，而板橋大遠百今年前9月業績成長10%，力拼周年慶檔期業績突破27.5億元，估年增5%。