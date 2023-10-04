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台灣建築獎公布名單 漢寶德紀念館、壽山動物園入圍
建築師雜誌主辦的「台灣建築獎」，初選會議於9月26日召開，選出13件作品進入複選，角逐今年的台灣建築獎，評審們將於10月27日至29日進行現場勘查，並於勘查後召開決選會議，選出今年的台灣建築獎。
建築師雜誌表示，今年參選作品總件數239件，評審團由張哲夫建築師(召集人)、張瑪龍建築師、薛丞倫老師、黃明威建築師、曾瑋老師組成，委員們考慮不同類型作品，都有機會得到獎勵，經過投票及討論後，選出13件作品，名單如下：
1.新北市林口市場/盧俊廷建築師事務所
2.屏東縣民公園/衍生工程顧問有限公司＋李預萍建築師事務所
3.台北藝術大學科技藝術館/郭旭原聯合建築師事務所
4.高雄流行音樂中心/Manuel Alvarez Monteserin Lahoz＋翁祖模建築師事務所
5.台中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心/洪大為建築師事務所
6.波光市集/曾泊銘建築師事務所＋嶼山工房
7.新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」/十彥建築事務所＋Behet Bondzio Lin Architekten
8.漢寶德紀念館/姚仁喜｜大元建築工坊
9.大溪員樹林市民活動中心/所在建築師事務所＋黃宥鈞建築師
10.維豐橡膠新建辦公大樓/691點創創設計＋劉克峰＋呂昆益建築師事務所
11.太平國小/郭旭原聯合建築師事務所
12.壽山動物園/邱文傑建築師事務所＋AxB 建築工作室
13.樹德-半山夢工廠/大雋聯合建築師事務所 謝文通/劉康成/黃永祺
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