CHARLES & KEITH板橋大遠百店重新開幕 蔡凡熙搶先帶逛力推女孩必備小包

蔡凡熙帥氣現身板橋大遠百的CHARLES & KEITH專賣店，搶先帶逛今年8月才重新改裝而成的新店面，並推薦他最愛中性設計包款，也分享心目中令人心動的女孩魅力穿搭法。

CHARLES & KEITH在2018年進駐板橋大遠百開設專賣店，經過5年時間的營運，此次全新店面以曲線牆面與乾淨簡約的中性色調，營造出舒適友善的購物氛圍。還融入在地文化特色，磨砂造型陳列牆，運用台灣傳統水泥質地的手工噴砂製作出百褶立面，搭配現代感十足的金屬陳列板、 彷若和紙工藝編織而成的簾幕隔板，以及透過圓弧造型沙發打造出的寬敞休憩區，讓消費者享有精品級購物體驗。而搶先造訪的蔡凡熙就覺得店內許多具有設計巧思的鞋包，很適合用來搭配展現出整體造型的精緻感。

CHARLES & KEITH板橋大遠百專賣店，全新店面以曲線牆面與乾淨簡約的中性色調，營造出舒適友善的購物氛圍。圖／CHARLES & KEITH提供

不僅如此，蔡凡熙一眼就相中Bronte系列黑白撞色多功能小包及磚紅色的箱型斜背包，適合配搭圖騰襯衫與牛仔褲造型。還覺得女生的穿搭「比起華麗登場，不要太刻意的低調優雅最迷人！喜歡看似沒有精心打扮、但處處藏有小驚喜的裝扮」，像是店中的配件就是最佳幫手。

陳姸霏表示S’AIME東京企劃的真皮橢圓金釦手提風琴包，很適合約會使用，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供

而包包品牌 S’AIME東京企劃則針對上班通勤特女性打造真皮伸縮證件套方包，外型方正可愛，並搭配由代言人陳姸霏挑選獨家撞色設計，配上超大容量，無論是化妝包、摺疊傘，全都輕鬆收納。其中的便利的伸縮證件夾，更是再也不需要在票卡閘口手忙腳亂的撈包包，維持優雅與時尚。同時姸霏也為真皮橢圓金釦手提風琴包挑選了奶油果綠色作為這次的新色，優雅外型搭配上清新綠色，是她認為超有初戀感的包款！

陳姸霏超滿意S’AIME 東京企劃的真皮伸縮證件套方包，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供

CHARLES & KEITH腰帶彎月流浪包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列黑白撞色多功能小包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列磚紅色的箱型斜背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH雙帶瑪莉珍粗跟鞋，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Lucy菱格後背包，2,890元。圖／CHARLES & KEITH提供