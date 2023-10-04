快訊

不斷更新／台東、連江宣布放颱風假 9縣市明日停班課

直播／小犬來勢洶洶！各地颱風假陸續宣布 氣象署估這些縣市恐無緣

亞運羽球／周天成直落二晉級8強 成我國單打最後希望

CHARLES & KEITH板橋大遠百店重新開幕 蔡凡熙搶先帶逛力推女孩必備小包

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
蔡凡熙帥氣現身板橋大遠百的CHARLES & KEITH專賣店，搶先帶逛今年8月才重新改裝而成的新店面，並推薦他最愛中性設計包款。圖／CHARLES & KEITH提供
蔡凡熙帥氣現身板橋大遠百的CHARLES & KEITH專賣店，搶先帶逛今年8月才重新改裝而成的新店面，並推薦他最愛中性設計包款。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙帥氣現身板橋大遠百的CHARLES & KEITH專賣店，搶先帶逛今年8月才重新改裝而成的新店面，並推薦他最愛中性設計包款，也分享心目中令人心動的女孩魅力穿搭法。

CHARLES & KEITH在2018年進駐板橋大遠百開設專賣店，經過5年時間的營運，此次全新店面以曲線牆面與乾淨簡約的中性色調，營造出舒適友善的購物氛圍。還融入在地文化特色，磨砂造型陳列牆，運用台灣傳統水泥質地的手工噴砂製作出百褶立面，搭配現代感十足的金屬陳列板、 彷若和紙工藝編織而成的簾幕隔板，以及透過圓弧造型沙發打造出的寬敞休憩區，讓消費者享有精品級購物體驗。而搶先造訪的蔡凡熙就覺得店內許多具有設計巧思的鞋包，很適合用來搭配展現出整體造型的精緻感。

CHARLES & KEITH板橋大遠百專賣店，全新店面以曲線牆面與乾淨簡約的中性色調，營造出舒適友善的購物氛圍。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH板橋大遠百專賣店，全新店面以曲線牆面與乾淨簡約的中性色調，營造出舒適友善的購物氛圍。圖／CHARLES & KEITH提供

不僅如此，蔡凡熙一眼就相中Bronte系列黑白撞色多功能小包及磚紅色的箱型斜背包，適合配搭圖騰襯衫與牛仔褲造型。還覺得女生的穿搭「比起華麗登場，不要太刻意的低調優雅最迷人！喜歡看似沒有精心打扮、但處處藏有小驚喜的裝扮」，像是店中的配件就是最佳幫手。

陳姸霏表示S’AIME東京企劃的真皮橢圓金釦手提風琴包，很適合約會使用，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供
陳姸霏表示S’AIME東京企劃的真皮橢圓金釦手提風琴包，很適合約會使用，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供

而包包品牌 S’AIME東京企劃則針對上班通勤特女性打造真皮伸縮證件套方包，外型方正可愛，並搭配由代言人陳姸霏挑選獨家撞色設計，配上超大容量，無論是化妝包、摺疊傘，全都輕鬆收納。其中的便利的伸縮證件夾，更是再也不需要在票卡閘口手忙腳亂的撈包包，維持優雅與時尚。同時姸霏也為真皮橢圓金釦手提風琴包挑選了奶油果綠色作為這次的新色，優雅外型搭配上清新綠色，是她認為超有初戀感的包款！

陳姸霏超滿意S’AIME 東京企劃的真皮伸縮證件套方包，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供
陳姸霏超滿意S’AIME 東京企劃的真皮伸縮證件套方包，2,880元。圖／S’AIME東京企劃提供

CHARLES & KEITH腰帶彎月流浪包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH腰帶彎月流浪包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列黑白撞色多功能小包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列黑白撞色多功能小包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列磚紅色的箱型斜背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
蔡凡熙配搭CHARLES & KEITH Bronte系列磚紅色的箱型斜背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH雙帶瑪莉珍粗跟鞋，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH雙帶瑪莉珍粗跟鞋，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Lucy菱格後背包，2,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Lucy菱格後背包，2,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH素面拼接厚底短靴，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH素面拼接厚底短靴，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

蔡凡熙

延伸閱讀

MIDO新形象進駐板橋大遠百 林哲熹「表」現成熟魅力

亞洲盃時尚造型創意競賽首融入時尚秀 展示按摩技法

影／全台首座愛情郵筒在鹿耳門聖母廟 用限時批傳愛

憶起寄信浪漫 台南聖母廟愛情限時批郵筒啟用

相關新聞

台灣建築獎公布名單 漢寶德紀念館、壽山動物園入圍

建築師雜誌主辦的「台灣建築獎」，初選會議於9月26日召開，選出13件作品進入複選，角逐今年的台灣建築獎，評審們將於10月...

HELLO KITTY 粉注意！昇恆昌周年慶搶先開跑 早鳥享回饋10％無上限

昇恆昌免稅商店「萌遊旅行購・跟著HELLO KITTY來作客」周年慶即日起至11月30日搶先各大百貨開跑，祭出早鳥回饋1...

量販周年慶搶先開跑 家樂福日本展滿額送拉麵 愛買量販3千件商品4折起

家樂福周年慶在本週正式開跑，首波由日本經典人氣動漫「科學小飛俠」模型文具集點換購打頭陣，喚起五、六年級生回憶殺！強打商品...

500盤2023／美味而安心 「究好豬」建構美味究好供應鏈

「500輯」於2021年以「台灣第一份在地觀點美食評鑑」為出發的「500盤」美食評鑑今年邁向第三屆，透過評審的多元性，訴...

三星Galaxy生態圈最新陣容FE系列報到！手機、平板、無線藍牙耳機無縫串聯智慧生活

三星電子宣布推出最新三星Galaxy生態圈陣容FE系列：Samsung Galaxy S23 FE、Galaxy Tab...

CHARLES & KEITH板橋大遠百店重新開幕 蔡凡熙搶先帶逛力推女孩必備小包

蔡凡熙帥氣現身板橋大遠百的CHARLES & KEITH專賣店，搶先帶逛今年8月才重新改裝而成的新店面，並推薦他最愛中性設計包款，也分享心目中令人心動的女孩魅力穿搭法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。