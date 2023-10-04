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MIDO新形象進駐板橋大遠百 林哲熹「表」現成熟魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供

以精準與永恆設計著稱的瑞士美度表（MIDO），今日於板橋大遠百開設台灣第一間嶄新的MIDO美度表形象櫃，黑色、白色大理石紋和橘色織紋融合現代建築風格，打造出明亮、簡潔且高端的氛圍。慶祝全新形象展開全新階段，MIDO特邀演技派男星林哲熹演繹全新亮相的Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表。

林哲熹表示配戴腕表首重外觀再來是實用功能。他最欣賞永恆系列月相計時碼表設計簡約大方但細節滿滿，「這也是我自己追求的樣子，是成熟的人才有的魅力！」他說，即便擁有計時、月相和日曆等多重複雜功能，這款表在外觀上也保持簡潔明快、不顯複雜。他也透過配戴腕表提醒自己要對時間和生活更有掌握，也因此能快拆替換表帶、變換外貌風格就很重要，「一只表設計得好就可以符合很多場合。」

全新Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，採42毫米絲光打磨不繡鋼表殼，日曆功能以中央指針式日期顯示，搭配12點鐘視窗顯示星期月份；月相顯示盤則在6點鐘位置。計時功能則由中央秒針、30分鐘計時盤和12小時計時盤構成，9點鐘位置小盤則為小秒針和24小時制小時顯示時間。腕表由Calibre 60自動上鍊機芯驅動，搭載Nivachron™高科技鈦游絲，能有效提升走時精準度。全新Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表共推出三款不同設計：深藍色特殊織物裝飾橡膠表帶配藍色太陽放射髮絲紋表盤、PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配絲光打磨巧克力色表盤款、以及白色表盤搭配Nato表帶款。

MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，白色表盤搭配Nato表帶款，90,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，白色表盤搭配Nato表帶款，90,000元。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供
瑞士美度表代言人金秀賢配戴Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
瑞士美度表代言人金秀賢配戴Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，經典PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配絲光打磨巧克力色表盤款，94,700元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，經典PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配絲光打磨巧克力色表盤款，94,700元。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，深藍色特殊織物裝飾橡膠表帶配藍色太陽放射髮絲紋表盤款，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，深藍色特殊織物裝飾橡膠表帶配藍色太陽放射髮絲紋表盤款，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，91,000元。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供
林哲熹演繹全新永恆系列月相計時碼表。圖／瑞士美度表提供

腕表 瑞士

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