MIDO新形象進駐板橋大遠百 林哲熹「表」現成熟魅力

以精準與永恆設計著稱的瑞士美度表（MIDO），今日於板橋大遠百開設台灣第一間嶄新的MIDO美度表形象櫃，黑色、白色大理石紋和橘色織紋融合現代建築風格，打造出明亮、簡潔且高端的氛圍。慶祝全新形象展開全新階段，MIDO特邀演技派男星林哲熹演繹全新亮相的Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表。

林哲熹表示配戴腕表首重外觀再來是實用功能。他最欣賞永恆系列月相計時碼表設計簡約大方但細節滿滿，「這也是我自己追求的樣子，是成熟的人才有的魅力！」他說，即便擁有計時、月相和日曆等多重複雜功能，這款表在外觀上也保持簡潔明快、不顯複雜。他也透過配戴腕表提醒自己要對時間和生活更有掌握，也因此能快拆替換表帶、變換外貌風格就很重要，「一只表設計得好就可以符合很多場合。」