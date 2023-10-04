MIDO新形象進駐板橋大遠百 林哲熹「表」現成熟魅力
以精準與永恆設計著稱的瑞士美度表（MIDO），今日於板橋大遠百開設台灣第一間嶄新的MIDO美度表形象櫃，黑色、白色大理石紋和橘色織紋融合現代建築風格，打造出明亮、簡潔且高端的氛圍。慶祝全新形象展開全新階段，MIDO特邀演技派男星林哲熹演繹全新亮相的Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表。
林哲熹表示配戴腕表首重外觀再來是實用功能。他最欣賞永恆系列月相計時碼表設計簡約大方但細節滿滿，「這也是我自己追求的樣子，是成熟的人才有的魅力！」他說，即便擁有計時、月相和日曆等多重複雜功能，這款表在外觀上也保持簡潔明快、不顯複雜。他也透過配戴腕表提醒自己要對時間和生活更有掌握，也因此能快拆替換表帶、變換外貌風格就很重要，「一只表設計得好就可以符合很多場合。」
全新Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表，採42毫米絲光打磨不繡鋼表殼，日曆功能以中央指針式日期顯示，搭配12點鐘視窗顯示星期月份；月相顯示盤則在6點鐘位置。計時功能則由中央秒針、30分鐘計時盤和12小時計時盤構成，9點鐘位置小盤則為小秒針和24小時制小時顯示時間。腕表由Calibre 60自動上鍊機芯驅動，搭載Nivachron™高科技鈦游絲，能有效提升走時精準度。全新Baroncelli lll Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼表共推出三款不同設計：深藍色特殊織物裝飾橡膠表帶配藍色太陽放射髮絲紋表盤、PVD玫瑰金不鏽鋼表殼搭配絲光打磨巧克力色表盤款、以及白色表盤搭配Nato表帶款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言