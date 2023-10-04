熬夜也要美！雅詩蘭黛攜手臺虎 在白晝之夜送小棕瓶

現代人幾乎常常熬夜，但熬夜也是要保持美麗！一年一度的「白晝之夜」即將舉辦，雅詩蘭黛這次攜手臺虎精釀，這回加入白晝之夜中，在信義區熱情開趴，補滿美肌能量更免費請你喝一杯，還能得到免費小棕瓶試用。

雅詩蘭黛舉辦起「小棕瓶青春派對」，結合潮流話題的年度盛典「白晝之夜」，10月6～7日，18～22點至臺虎精釀啜飲室Landmark，加入雅詩蘭黛官方LINE帳號好友，即可免費獲得「小棕瓶限定版臺虎精釀嗨啤」乙杯，以及特潤超導全方位修護露 7ML電子兌換券乙張。現場社群打卡並標記指定Hashtags，再加贈價值超過NT$300元的「青春不斷電過夜組」乙份，

青春不斷電過夜組中，包括微分子肌底原生露1.5ML、特潤超導全方位修護露1.5ML、年輕無敵膠原霜1.5ML、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 1ML等。

拿到電子兌換券後，10月19～22日，至雅詩蘭黛指定百貨專櫃任一消費（不含工具類），即加贈特潤超導全方位修護露 7ML，活動指定櫃點：新光三越台北信義新天地A4、新光三越台北信義新天地A8、新光三越台北信義新天地A11、遠百信義A13、統一時代百貨台北店。

而10月20～30日，凡妤凡於指定櫃點購買任一特潤超導全方位修護露 50ML或特潤超導舒敏奇肌安瓶20ML，即可獲得「臺虎嗨啤 小棕瓶不斷電限定版 乙瓶」。