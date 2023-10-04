影／全台首座愛情郵筒在鹿耳門聖母廟 用限時批傳愛
台南郵局與安南區正統鹿耳門聖母廟合作，今天推出全台第一座「愛情限時批」造型郵筒，胖嘟嘟的大紅愛心造型超可愛，，聖母廟表示，郵筒豎立在月老殿前桃花樹旁，「I」造型郵筒象徵「愛」的諧音，不但為善男信女帶來愛的祝福，更把「愛」藉由「中華郵政」，傳送到全世界。
「愛情限時批」愛的郵筒，今天上午啟用，由民政局副局長吳明熙長、雲嘉南國家風景管理處長陳煜川、台江國家公園管理處副處長賴建良、台南郵局長李英傑與副局長尤素珍、議員蔡麗青、聖母廟主委王增榮等人揭幕，大家並合唱「愛情限時批」，還有外國朋友穿著漢服前來參與，現場嘉賓各寄出一封明信片，不過，寄信前，大家絞盡腦汁想著要寫給誰，格外有趣。
聖母廟主委王增榮表示，有了手機，寫信寄信，好像變成上個時代的事，拜拜，也是老一輩的人比較多，但正統鹿耳門聖母廟的月老殿，很多年輕人來拜，希望藉由聖母廟月老星君，除讓年輕人接觸傳統文化，也透過寫信，把心裡話寫在明信片上寄給喜歡的人。
台灣雖然也有別的廟宇有「月老郵局」，不過是自製用來寄月老的疏文，不是真正的郵筒。王增榮說，此次合作案，1年多前就和台南郵局討論、設計，而有「中華郵政」結合「廟宇信仰」的「愛情郵筒」，這是全台第1座，相信可以在月老星君而的加持下，讓更多人憶起「寄信」的浪漫。
聖母廟歡迎有興趣的朋友趁連假期間來台南觀光，感受雲嘉南、台江的濱海風情，再把所見所聞寫在明信片上，透過月老「心」君愛的郵筒寄出永恆回憶。
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