《數碼寶貝02 THE BEGINNING》驚喜現「聲」東京鐵塔 10月6日預售票開賣

日本超人氣系列動畫《數碼寶貝》最新電影《數碼寶貝02 THE BEGINNING》，以第二代超人氣角色為主要人物，這次的故事以東京鐵塔上空突然出現神祕的巨大數碼蛋為開端，隨之揭開被選召的孩子未知秘密，帶領觀眾回到與數碼寶貝最初相遇的那一刻。

這次在《數碼寶貝02 THE BEGINNING》中，東京鐵塔成為象徵場景，為了宣傳造勢，電影與東京鐵塔合作推出特別活動「數碼寶貝02 THE BEGINNING × TOKYO TOWER」，將於10月7日至11月20日舉行。動漫迷們可以在東京鐵塔裡頭找到隱藏在各處的人物角色跟數碼寶貝立牌，體驗集章活動，另外，館內還推出附贈限定杯墊的飲料及餐點並且可以聽到主角之一的本宮大輔與他的搭檔V仔獸在館內熱情廣播的聲音。

《數碼寶貝02 THE BEGINNING》是《數碼寶貝》系列的第2部電影動畫作品，在2000年4月推出，以八神太一的後輩：本宮大輔等人的冒險故事為展開，並在2000年和2001年推出過電影版。而在2020年上映的電影《數碼寶貝LAST EVOLUTION 絆》中，成爲專科學校1年級學生的本宮大輔等02主要角色的登場，全新的人物設定與劇情成爲動畫界的熱門話題。

《數碼寶貝02 THE BEGINNING》以數碼世界冒險10年後為舞台，時間來到2012年，20歲的本宮大輔跟其他被選中的孩子們，從外型到生活型態都改變了許多。某天，大輔和他的朋友們遇見了神秘青年：大和田類，他宣稱自己是：「世界上第一個被選召的孩子」，原來，每一個被選召的孩子誕生背後，都隱藏著過往年幼的大和田類不為人知的願望，而長大成人之後的主角們，這次又將展現何種不同以往的面貌也令人期待。

作品找來《數碼寶貝LAST EVOLUTION 絆》的導演田口智久與編劇大和屋曉操刀，38歲的田口智久透露他自己是數碼寶貝世代，當時國中生的他，每天放學回到家，正好是電視台播放《數碼寶貝》的時間，他說：「故事人物的煩惱與困惑，真實地呈現出當時孩子們面臨的現況，我覺得這也是《數碼寶貝》不同於其他以小學生為主要收視群眾的動畫作品之處。」能夠成為兒少時期看過的經典系列動畫作品的導演，田口智久除了感到相當不可思議外，內心也充滿無限感激。

《數碼寶貝02 THE BEGINNING》台灣預計將於10月27日(週五)與日本同步上映，預售票10月6日(週五)正式販售，「天選之子」套票內容為電影紀念票1張與7款隨機發送的數碼寶貝盲抽壓克力小立牌1個，每一組330元；「究極進化」套票內容包括電影紀念票2張、7款隨機發送的數碼寶貝盲抽壓克力小立牌1個以及1張明信片透卡，1組580元。