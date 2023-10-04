秀泰eye搞怪！萬聖節就到秀泰抓鬼趣 超多活動陪你渡過精彩Halloween

Happy Halloween！最搞怪又可愛的節日就要來臨啦！即日起至10月31日，秀泰生

活因應節日，推出「秀泰eye搞怪」檔期活動，全台各店在活動期間舉辦一連串的應景活

動，如秋日好食光、秋分逛市集、DIY手作、街頭藝人秀、討糖變裝派對…等，還推出「

秀泰抓鬼趣」，凡於全台秀泰生活館內完成抓鬼任務，就有機會獲得精美小禮物！此外

，首集全台票房近六千萬的《女鬼橋系列》新作《女鬼橋2：怨鬼樓》即將上映，秀泰影

城於10月8日更舉辦了「女鬼橋試膽馬拉松」，一組套票即可一次觀賞《女鬼橋》+《女

鬼橋2：怨鬼樓》，萬聖鬼月，秀泰集齊西洋萌鬼與台灣猛鬼，好膽你就來！

十月充滿著萬聖節的歡樂氛圍，各大百貨也推出一系列慶祝活動和特色美食，秀泰

生活因應節日，以「eye」為主題延伸，繪製各式秀泰獨家限定萌鬼，結合商場氛圍佈置

，於全台秀泰生活館內出沒，並推出「秀泰抓鬼趣」，即日起至10月31日於館內尋找特

定萌鬼，完成三個任務，即可獲得小萌鬼禮，數量有限，趕快到全台秀泰生活抓鬼趣吧

！此外，10月31日是西洋萬聖節，這天就是要大肆妝扮、放膽遊行來盛大慶祝萬聖節！

秀泰當然也不缺席，邀請大朋友小朋友在10月份的周末到全台秀泰生活一起遊行拿糖果

Treat or trick不給糖就搗蛋！

秀泰生活除了購物、美食以及電影觀賞外，每個週末都會舉辦DIY手作、各式各樣的

活動、邀請街頭藝人現場秀出拿手絕活，與現場大小朋友互動，一起享受週末的悠閒時

光，非常適合全家大小一起來。於活動期間，特別推出秀泰會員獨享好康「就eye抽好禮

」，第一波：即日起至10/11，會員APP扣會員點數10點，即可參加抽獎，就有機會獲得

【可口可樂購物推車】，第二波：10/12至10/31，會員APP扣會員點數10點，即可參加

抽獎，就有機會獲得【野田實驗室居家清潔3入組】；會員來店禮，第一波：即日起至

10/11，當日單筆積點消費滿1,500元送【小熊造型四格製冰盒】，第二波：10/12至

10/31，當日單筆積點消費滿1,500元送【尼斯湖水怪造型書籤】；全館消費滿額禮，即

日起至10/31當日累計滿4,500元，送【Halloween竹木小物盤】；另外也同步推出了「秋

日好食光」活動，只要至指定美食櫃位消費即可累積集點，連線成功即可獲得餐飲優惠

券快到全台秀泰生活，有吃有玩又有好禮可以拿，吃喝玩樂一次滿足！

「女鬼橋」是於2020年上映的臺灣靈異驚悚電影，改編自大學生耳熟能詳的校園靈異

故事，近六千萬的票房佳績讓即將上映的續作《女鬼橋2：怨鬼樓》未演先轟動，秀泰影

城也於10月8日舉辦全台獨家的《女鬼橋》全系列試膽馬拉松，一組套票除可連看《女鬼

橋》與《女鬼橋2：怨鬼樓》外，加贈的大禮包內更有獨家【八卦指南針1個】，讓身邊

的鬼影速速現蹤；另外秀泰影城也與AR遊戲《女鬼橋 2：怨鬼樓 Mobile》獨家合作，凡

購買《女鬼橋2：怨鬼樓》電影票一張，即可獲得遊戲虛寶序號一組，虛實結合讓大家

身歷其境，進入女鬼橋的靈異世界。

【萬聖遊行】活動資訊

活動日期：

秀泰生活樹林店：10/28(六)

秀泰生活文心店：10/21(六)、10/22(日)、10/28(六)、10/29(日)

秀泰生活站前店：10/21(六)、10/22(日)、10/29(日)

嘉義生活嘉義店：10/21(六)、10/22(日)、10/28(六)、10/29(日)

【女鬼橋試膽馬拉松】特別場

1、 活動內容：10/8(日)，秀泰影城APP會員可於線上預購

2、 套票內容：電影聯票1張、小爆米花1份、喉糖1盒、蝦餅1包、生活飲料1瓶、

證書1張、八卦指南針1個、提袋1個、進場出示會員可加碼獲得平安符1個

3、 套票價格：2D一般影廳NT995(原價NT1,799)

4、 活動影城：今日秀泰影城、台中站前秀泰影城、高雄夢時代秀泰影城