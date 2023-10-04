挽肉と米、肉旨房、焱の挽肉衝上榜！大台北日式漢堡排熱門店家Top 9

美味肉汁在嘴裡像煙火爆炸

現在最紅日本美食絕對就是「日式漢堡排」，今年，發跡東京的日式和風漢堡排專門店「挽肉と米」來台展店，許多媒體與社群網紅網美爭相發文介紹，開幕前夜吸引大量排隊人潮，有錢也不一定能訂到位！

據說，「日式漢堡排」初期由美國漢堡的肉餅改造，結合日本與西方的美味元素，一顆顆香甜多汁的厚厚手打肉排就此誕生，變成日本家庭國民美食。使用新鮮絞肉、撒鹽、胡椒調味，細心拍打塑形，放置炭火爐烤或鐵板香煎，將外層定型、鎖住肉汁，搭配各式創意醬汁或調料，就成了鮮美多汁的傳說級料理，令人口水直流。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出大台北地區最熱門的9大日式漢堡排店家，快手刀收入你的口袋名單吧！

image source:IG/🇹🇼挽肉と米台灣🇹🇼

No.9 台灣松屋

身為「日本牛丼御三家」之一的松屋，在日本是相當知名的快餐料理，主要販售蓋飯、定食、咖喱等日式餐點，其中他們的特製醬漢堡排餐點，深受老顧客的歡迎。

松屋的菜單，時不時推出各種期間限定的特別口味漢堡排，例如番茄起司、夏里亞賓、創業咖喱、炸漢堡排等，讓網友稱讚不只經典還增加了新鮮感，「份量很大！醬汁日本直送好滋味」、「漢堡排本身很彈牙，吃得到豬肉的絞肉感，也有一定厚度，口感非常好！不過肉排本身調味太鹹了，建議至少要少30%的鹽分」「漢堡排類的套餐好好吃」、「牛肉漢堡套餐很下飯，於是肚子餓就點了兩份」。

No.8 名古屋台所

名古屋台所的老闆與員工都是日本人，做的當然都是充滿名古屋家鄉味的美食，小小的店面就像日劇裡的場景，只有室內外吧檯約10個座位，好像來到台灣街頭的一個日式異空間，招牌餐點是超厚漢堡排與豬排，餐點以主菜、甜脆的高麗菜絲與特製醬汁，再附上一大碗白飯，滿滿日式風情。

漢堡排外脆內軟，戳破最上面的半熟荷包蛋，看著蛋汁慢慢流下，拌入醬汁與食材，入口滿滿香氣，許多網友都讚美這個搭配非常下飯，「那肉真的超厚，在赤峰街上算是CP值很高的店家」、「煎蛋漢堡排看起來很小但意外的有飽足感！漢堡排很多汁軟嫩，配半熟蛋跟白飯很好吃」。

No.7 Jimmy on the road 居米先生在路上

藝人李佳穎曾在YouTube頻道一次介紹「挽肉、肉旨房、居米先生在路上」三間店家，特別推薦喜歡鬆軟漢堡排的饕客前往居米一探究竟，因為他們的食材是使用台灣溫體豬、溫體牛製作，口感特別入口即化。

想吃記得提前線上預約，或是在營業時間之前，提早一小時左右前往排隊。主餐是牛肉漢堡排、豬肉漢堡排二選一，搭配花蓮芋香米、溫泉蛋、時蔬、清湯，其中飯湯蛋可免費續一次，三個醬料分別是特製蔥油、堅果辣椒及梅子醃大根，另外，甜點焦糖布丁也受到網友推薦，「一份漢堡肉有兩球，豬肉漢堡排沒有腥味，調味適中，肉質甘甜」、「感受到老闆對於料理的堅持及用心」。

No.6 野毛食所

錦州街上開幕不久的野毛食所，是一間日式小店，座位不多、小巧的外觀看起來非常簡單，短短的菜單顯得家常。

漢堡排是招牌菜色之一，也是許多顧客心儀的選擇，拿起湯匙一切，肉排就馬上分離，放進口中咬下去口感很鬆軟，內餡綿綿的、甜甜的，馬上就融化在口水之中，「漢堡排份量很多（個人食量不大）、非常多汁，切開都有肉汁流出。一般漢堡排表面會煎得稍微焦脆，但它的漢堡排偏軟嫩」、「漢堡肉跟南蠻雞真的都蠻好吃！肉汁都會散發，每一口都知道店家的用心」。

No.5 山本漢堡排／俺の漢堡排 山本

在許多饕客心中佔有一席之地的「山本漢堡排」，是一家來自日本的連鎖漢堡排餐廳，整間店的裝潢很像日本普通家庭餐廳，不走高級路線，反而非常親民。

主要用漢堡排來做變化，放上不同醬料、小菜搭配出新火花，如黃金起司、明太子、泡菜等，一顆顆的漢堡排，都是廚房馬上現點現做的新鮮產物，富有厚度、保有軟嫩的口感。「來吃了好幾次漢堡排的味道都維持得很不錯！好吃！餐點附的蔬果汁很好喝」、「肉量以女生來說差不多，飯跟湯可續；肉質滿軟嫩、多汁，醬汁調味很剛好，白飯可以吃很多」。

No.4 米與多蜜

聲寶旗下子公司頑味國際餐飲的「米與多蜜｣，主推日式炭火漢堡排，搭配多種醬料選擇，套餐均附白飯、味增湯可續一次，還有提供加購冷飲無限暢飲、食蔬棒、特色日本酒，單點炸物總匯、雞唐揚等，相當豐富。

他們還提供外帶、外送餐盒服務，超過十個便當就能外送，可以先去電預訂，現點現做力求新鮮，對附近的上班族來說可是一大福音。「點了他家的下飯推薦多蜜醬漢堡排，沒騙我真的好下飯，一瞬間以為自己是飯桶吃光光」、「完整呈現肉質美味的炭火漢堡排，喜歡漢堡排的朋友絕對不能錯過」。

No.3 焱の挽肉

由橘焱胡同推出的全新品牌「焱の挽肉」，是一家手打炭燒和牛漢堡排專賣店。主打日本 A5 和牛、金璟雞、晶鑽豬，以及三種肉品合併的「牛豬雞招牌」等定食。

以三塊漢堡排、雞蛋、日本越光米組成的定食，附上漬物與6種沾醬，可免費續米飯、湯各一次。網友點評：「整體來所屬偏乾型漢堡肉，不喜歡油脂多的人適合」、「漢堡肉真的豪豪ㄘ啊～牛豬雞都好吃，外層酥脆、內餡多汁配上米飯、蛋黃，最喜歡松露蕈菇醬、燒肉醬以及椒鹽」、「牛舌清湯淡雅解膩，還不錯喝」。

No.2 肉旨房

為了避免油煙味，肉旨房改以鐵板取代炭爐，力求在鎖住漢堡排肉汁的同時提升用餐體驗。一顆顆的漢堡排，先在特製鐵板煎到五分熟，送至顧客的個人炭槽，以炭火加熱燻香，讓客人自行決定熟度。

調味有海鹽、胡椒，若喜歡佐以醬汁的也有主廚每日自製醬如美式BBQ、和風味噌燒肉醬、蔥油醬、日式洋蔥醬等，還有多種日式醃漬季節醬菜可以搭配。「店裡還有立蛋活動，就是排生蛋黃放到漢堡排上拍照，就會多送一顆漢堡排」、「肉質鮮嫩蛋黃飽滿」、「師傅超nice漢堡排煎的恰恰好」。

No.1 挽肉と米

挽肉と米被譽為「日本漢堡排天花板」的超級名店！首間海外創始店落腳台北中山區，為了吃到這款原汁原味日式漢堡排，開幕前徹夜排隊人潮相當驚人，之後更是一位難求，如今傳出即將拓展二店的消息，讓粉絲心癢難耐！

標榜使用100%日本鹿兒島頂級A5極黑和牛製作的新鮮絞肉，當天製作並在顧客前方現烤、調味，搭配日本進口羽釜鍋現煮白飯。兩派評價的網友表示：「共有三份漢堡排，原味、配蘿蔔泥、配生雞蛋，飯可以無限續」、「一口咬下很軟嫩多汁，筷子一戳肉汁一直冒出來」、「後面還有行程的，可能要斟酌一下，因為味道真的很重」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月01日至2023年09月30日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台北日式漢堡排店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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