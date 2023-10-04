台中新光三越周年慶將開跑 業者曝解封後「這些東西」賣最好

台中廣三SOGO、大遠百周年慶已經開打，台中新光三越周年慶將於10月5日登場。新光三越今年祭出多款明星商品優惠，會員點數skm points扣點，可換寶可夢周邊商品，並抽巴黎來回機票、住宿券等，預估周年慶檔期業績達49億元，較去年成長1%。

今年前三季，台中新光三越營收累計已達170餘億元、年增約8%。新光三越表示，自疫情口罩解封後，今年彩妝、精品與香氛最為熱銷，民眾瘋出國，行李箱業績也成長。

台中新光三越今年周年慶，全館滿5000元送5000點，化妝品單筆滿2000元送2000點；首7日skm pay限定名品、大家電等，單筆滿1萬送1萬點。點數還可換寶可夢周邊商品，扣點再抽巴黎來回機票、星級住宿券等。

新光三越強調，過去滿千送百活動，主要送禮券，但因有期限，民眾有使用壓力；改為點數後，選擇多元，回饋也更多。

周年慶期間，新光三越還特別推出日韓雙展接力登場，10月12日至25日推出日本商品展，邀消費者暢玩北海道及京都雙主題，10月26日至11月6日推出韓國展，日韓美食一站滿足。