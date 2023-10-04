黃金雞湯、和牛銀絲卷！私廚「春韭」首度進駐台中

繼開設台北基河店、晴光店之後，主打預約制無菜單料理的私廚「春韭」，今年首度跨出台北，插旗台中市南屯區，開設第三間分店「台中精誠店」，目前已經進入試營運狀態。店內同樣提供黃金雞湯、鮮露豆腐絲，還有獲得「500盤」肯定的「和牛銀絲卷」等多樣菜色，讓台中的民眾也能就近品嚐春韭的招牌料理。

春韭台中精誠店座落於台中美術館商圈，儘管外觀看似現代摩登，但內部則是揉合清水模、原木木板等新舊語彙，還可看到木雕、永生花、水晶燈、字畫、茶具、打字機、雕塑等豐富元素，堆疊出多重風格的用餐環境，同時也呼應品牌的一貫調性。店內採2層樓、4張桌的空間規劃，其中包含2個獨立包廂，每個餐期僅接待4組客人，最低6人起訂。

春韭採用預約制、無菜單的型態，依照餐點內容，區分為每人1,200、1,500、2,000、3,000元等不同價位，均不收服務費，並依照當日食材進行調整變化；料理內容、用料等級也會因方案而有所不同，每款方案均為10道式起跳。其中1,200元的方案，僅限於平日中午供應，另外中午還提供有小資套餐方案，2～3人組合，每套2097元；4～5人組合，每套3,995元，適合新客嘗鮮或是中午輕鬆用餐。

在春韭的諸多菜色中，「黃金雞湯」的湯底是由5隻雞、金華火腿熬煮15小時而成，色澤金黃、口感溫潤，並且搭配有全雞、干貝、豬腳、紅棗、香菇等多種食材，還會依照方案升級內容。「老虎藕鮑」則以虎紋蛋皮為底，裹入桂香酒漬鮑魚、火龍果、紫蘇葉、炸藕片等食材，還可添加不同風味的醬汁提香，層次豐富。

至於頗具人氣的「鮮露豆腐絲」，先將豆腐以雞湯煨煮2小時入味，再細切成絲，搭配上自製紅油品嚐，軟嫩中帶有微辛香氣，相當開胃。「四季牛舌花」則以低溫烹調的牛舌為主角，擺放成花朵造型，並搭配上自製藤椒醬、四季豆、皮蛋泥，同樣也能令人胃口大開。至於「金絲鬆生蠔」是將雙色麵衣的炸生蠔加入避風塘的概念，更添豐富香氣與酥脆口感，還可配上白粥一同品嚐。

另道「檬果黑金鑽」是將石斑魚切片再以料酒、胡椒、五香浸漬，並以漆黑的炭香麵衣包裹後油煎，最後淋上芒果檸檬醬汁帶來酸爽的清新感，尤其作為容器、視覺效果十足的「懸空炸麵線」與點綴用的金箔，都讓菜品增添拍照打卡的樂趣。至於作為餐末澱粉的「和牛銀絲卷」，是將M9澳洲和牛、洋蔥、黑胡椒、起司製成內餡，填入中空的銀絲卷內，頗有中西合併的趣味，也在「500盤」中獲得評審青睞，另外還有香甜的「奶酥銀絲卷」同步上桌。

除此之外，依照套餐內容的不同，賓客也可能品嚐到「雪耳松露雞蓉」、「擂椒皮蛋小炒肉」、「元蹄聚寶盆」、「金湯翅娃娃菜」、「黃椒磐龍魚」、「海皇粉絲煲」、「麥皮烤牛奶」等不同餐點，各有不同特色。

【春韭 台中精誠店】

地址：台中市南屯區精誠路662號