黃金雞湯、和牛銀絲卷！私廚「春韭」首度進駐台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老虎藕鮑。記者陳睿中／攝影
老虎藕鮑。記者陳睿中／攝影

繼開設台北基河店、晴光店之後，主打預約制無菜單料理的私廚「春韭」，今年首度跨出台北，插旗台中市南屯區，開設第三間分店「台中精誠店」，目前已經進入試營運狀態。店內同樣提供黃金雞湯、鮮露豆腐絲，還有獲得「500盤」肯定的「和牛銀絲卷」等多樣菜色，讓台中的民眾也能就近品嚐春韭的招牌料理。

春韭台中精誠店座落於台中美術館商圈，儘管外觀看似現代摩登，但內部則是揉合清水模、原木木板等新舊語彙，還可看到木雕、永生花、水晶燈、字畫、茶具、打字機、雕塑等豐富元素，堆疊出多重風格的用餐環境，同時也呼應品牌的一貫調性。店內採2層樓、4張桌的空間規劃，其中包含2個獨立包廂，每個餐期僅接待4組客人，最低6人起訂。

春韭採用預約制、無菜單的型態，依照餐點內容，區分為每人1,200、1,500、2,000、3,000元等不同價位，均不收服務費，並依照當日食材進行調整變化；料理內容、用料等級也會因方案而有所不同，每款方案均為10道式起跳。其中1,200元的方案，僅限於平日中午供應，另外中午還提供有小資套餐方案，2～3人組合，每套2097元；4～5人組合，每套3,995元，適合新客嘗鮮或是中午輕鬆用餐。

在春韭的諸多菜色中，「黃金雞湯」的湯底是由5隻雞、金華火腿熬煮15小時而成，色澤金黃、口感溫潤，並且搭配有全雞、干貝、豬腳、紅棗、香菇等多種食材，還會依照方案升級內容。「老虎藕鮑」則以虎紋蛋皮為底，裹入桂香酒漬鮑魚、火龍果、紫蘇葉、炸藕片等食材，還可添加不同風味的醬汁提香，層次豐富。

至於頗具人氣的「鮮露豆腐絲」，先將豆腐以雞湯煨煮2小時入味，再細切成絲，搭配上自製紅油品嚐，軟嫩中帶有微辛香氣，相當開胃。「四季牛舌花」則以低溫烹調的牛舌為主角，擺放成花朵造型，並搭配上自製藤椒醬、四季豆、皮蛋泥，同樣也能令人胃口大開。至於「金絲鬆生蠔」是將雙色麵衣的炸生蠔加入避風塘的概念，更添豐富香氣與酥脆口感，還可配上白粥一同品嚐。

另道「檬果黑金鑽」是將石斑魚切片再以料酒、胡椒、五香浸漬，並以漆黑的炭香麵衣包裹後油煎，最後淋上芒果檸檬醬汁帶來酸爽的清新感，尤其作為容器、視覺效果十足的「懸空炸麵線」與點綴用的金箔，都讓菜品增添拍照打卡的樂趣。至於作為餐末澱粉的「和牛銀絲卷」，是將M9澳洲和牛、洋蔥、黑胡椒、起司製成內餡，填入中空的銀絲卷內，頗有中西合併的趣味，也在「500盤」中獲得評審青睞，另外還有香甜的「奶酥銀絲卷」同步上桌。

除此之外，依照套餐內容的不同，賓客也可能品嚐到「雪耳松露雞蓉」、「擂椒皮蛋小炒肉」、「元蹄聚寶盆」、「金湯翅娃娃菜」、「黃椒磐龍魚」、「海皇粉絲煲」、「麥皮烤牛奶」等不同餐點，各有不同特色。

【春韭 台中精誠店】

地址：台中市南屯區精誠路662號

電話：04-2473-0998

金絲鬆生蠔。記者陳睿中／攝影
金絲鬆生蠔。記者陳睿中／攝影
海皇粉絲煲。記者陳睿中／攝影
海皇粉絲煲。記者陳睿中／攝影
四季牛舌花。記者陳睿中／攝影
四季牛舌花。記者陳睿中／攝影
和牛／奶酥銀絲卷。記者陳睿中／攝影
和牛／奶酥銀絲卷。記者陳睿中／攝影
金湯翅娃娃菜。記者陳睿中／攝影
金湯翅娃娃菜。記者陳睿中／攝影
鮮露豆腐絲。記者陳睿中／攝影
鮮露豆腐絲。記者陳睿中／攝影
檬果黑金鑽。記者陳睿中／攝影
檬果黑金鑽。記者陳睿中／攝影
元蹄聚寶盆。記者陳睿中／攝影
元蹄聚寶盆。記者陳睿中／攝影
麥皮烤牛奶。記者陳睿中／攝影
麥皮烤牛奶。記者陳睿中／攝影
雪耳松露雞蓉。記者陳睿中／攝影
雪耳松露雞蓉。記者陳睿中／攝影
黃金雞湯。記者陳睿中／攝影
黃金雞湯。記者陳睿中／攝影
春韭台中精誠店，店內可以見到豐富的裝飾元素。記者陳睿中／攝影
春韭台中精誠店，店內可以見到豐富的裝飾元素。記者陳睿中／攝影
店內規劃有2間獨立包廂。記者陳睿中／攝影
店內規劃有2間獨立包廂。記者陳睿中／攝影
擂椒皮蛋小炒肉。記者陳睿中／攝影
擂椒皮蛋小炒肉。記者陳睿中／攝影
黃椒磐龍魚。記者陳睿中／攝影
黃椒磐龍魚。記者陳睿中／攝影

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