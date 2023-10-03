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寶格麗色彩之旅頂級珠寶腕表展 8億瑰麗作品今起登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Divas' Dream Mosaic馬賽克珠寶腕表粉紅剛玉款，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、扇形表盤雪花鑲嵌鑽石與粉紅剛玉、寶格麗自製Calibre BVL 191 機械自動上鍊機芯，紫色鱷魚皮表帶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream Mosaic馬賽克珠寶腕表粉紅剛玉款，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、扇形表盤雪花鑲嵌鑽石與粉紅剛玉、寶格麗自製Calibre BVL 191 機械自動上鍊機芯，紫色鱷魚皮表帶。圖／寶格麗提供

擅長發揮彩色寶石獨特瑰麗之美的寶格麗（BVLGARI），自即日起至10月8日止於台北101精品店內舉辦頂級珠寶巡展「色彩之旅」（ Color Journey）第三章，共有百餘件總價約8億元的頂級珠寶腕表之作，亮點為品牌首度採用紫鋰輝石與摩根石兩種柔美色調寶石打造的珠寶套組，體現寶格麗「彩寶藝術大師」以大自然珍貴結晶持續創作的深厚底蘊與無盡的想像力。

●同色系的不同寶石和諧混搭

繼色彩之旅的帕拉依巴碧璽與尖晶石兩大篇章後，此次寶格麗帶來的頂級珠寶，大膽以相近色錯落相襯，展現格外細膩微妙的寶石之美。例如以紫鋰輝石與摩根石兩種寶石組成的珠寶作品，紫鋰輝石的生動粉嫩與摩根石的柔美橘彩就彼此映襯、色調相撞之下更為鮮明。Sweet Prism項鍊本身的結構猶如萬花筒，在綠松石與紅寶石參差對比的襯托下，從不同角度看到紫鋰輝石與摩根石的粉色與橘色光影不斷變化，激發出柔美色彩的活力氣韻。

以不對稱的手法打造的紫鋰輝石與摩根石耳環，是寶格麗向來最擅長也熟悉的手筆，然而嶄新的材質意外擦撞出地中海初春時刻的夢幻閒逸氛圍。一枚鑲嵌枕形切割紫鋰輝石玫瑰金戒指，在濃綠的孔雀石和天藍色的綠松石兩種不透明硬寶石襯托下，紫鋰輝石飽滿的粉嫩更顯扣人心弦；另一枚戒指則更大膽混搭以相近色調的紅碧璽、粉紅碧璽作為配襯，不落俗套的當代對比展現出紫鋰輝石溫暖而女性化的特質。

羅馬卡拉卡拉大浴場馬賽克為靈感啟發的Divas' Dream系列也是以相近色調的和諧混搭展現別具創意的新鮮能量。一款藍色調的項鍊以品牌最擅長的蛋面切割彰顯坦桑石主石藍中帶紫的獨特光彩，經典的扇形圖騰邊緣點綴藍寶石，讓人想起飛鳥輕盈的羽翼和地中海浪花的粼粼波光。綠色調的Divas' Dream項鍊則揉合不同深淺層次的綠色系寶石 — 梨形與馬眼形切割的綠碧璽、花式切割橄欖石與綠柱石彼此交相錯落，看似隨性實則嚴謹依序排列，並以色澤濃郁的祖母綠為配襯，猶如以寶石彩繪的印象派田野風景。

●經典靈也成彩寶畫布

今年歡慶75周年的Serpenti系列，也以蛇的形象在色彩之旅的旅程中探險各種嶄新的可能。首度來台展出的一件經典玫瑰金蛇形手環，蛇首與蛇尾共鑲嵌55顆鑲嵌馬眼形切割帕拉依巴碧璽，迷人的水綠色霓光虹彩閃耀清透又活潑，襯以祖母綠蛇眼，為經典形象幻化出脫俗新貌。

延續色彩之旅以同色調寶石組成豐富視覺層次的手法，Serpenti Misterosi Riviera頂級珠寶神秘腕表，鑲嵌共超過95克拉的蛋面切割紅碧璽，粉紅色和紅色深淺錯落勾勒落日迷人景致，腕表更以細膩的刀鋒工藝貼合手腕，不論在配色、選石、金工而言，都是頂尖工藝之作。

除了頂級珠寶表，Divas' Dream系列高級複雜表也是「彩寶藝術大師」揮灑珍貴顏料的畫布。光之陀飛輪腕表精心排列的鏤空機芯與鑲滿鑽石的表圈與表耳，通透細節灑落瑰麗光影，配襯深紅色的鱷魚皮表帶，讓人想起落日時刻永恆之城羅馬的金色陽光。馬賽克珠寶腕表以大小不同的鑽石和粉紅剛玉依照深淺色調縝密羅列、並細心錯落雪花鑲嵌，彷彿以粉彩水彩漸層暈染，珍貴動人。

BVLGARI 頂級綠松石、孔雀石、紫鋰輝石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI 頂級綠松石、孔雀石、紫鋰輝石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream Mosaic馬賽克珠寶腕表粉紅剛玉款，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、扇形表盤雪花鑲嵌鑽石與粉紅剛玉、寶格麗自製Calibre BVL 191 機械自動上鍊機芯，紫色鱷魚皮表帶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream Mosaic馬賽克珠寶腕表粉紅剛玉款，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、扇形表盤雪花鑲嵌鑽石與粉紅剛玉、寶格麗自製Calibre BVL 191 機械自動上鍊機芯，紫色鱷魚皮表帶。圖／寶格麗提供
（必放）BVLGARI Sweet Prism頂級紫鋰輝石、摩根石、綠松石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌綠松石、5顆橢圓形切割紫鋰輝石共約29.86克拉、4顆橢圓形切割摩根石共約17.88克拉)、紅寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Divas' Dream頂級坦桑石、藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
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BVLGARI頂級紫鋰輝石、摩根石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
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BVLGARI MAGNIFICA系列頂級祖母綠與鑽石耳環，白K金鑲嵌祖母綠、尖晶石、鑽石。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Divas' Dream頂級坦桑石、藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream頂級坦桑石、藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，白K金鑲嵌9顆正方形枕形切割哥倫比亞祖母綠共約7.33克拉、尖晶石、鑽石。圖／寶格麗提供
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（必放）BVLGARI Eden the Garden of Wonders系列Serpenti Misterosi Riviera頂級彩寶神秘表，玫瑰金鑲嵌蛋面切割與梨形切割紅碧璽、鑽石，石英機芯。圖／寶格麗提供
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BVLGARI頂級紫鋰輝石、紅碧璽、粉紅碧璽與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級紫鋰輝石、紅碧璽、粉紅碧璽與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌綠碧璽、橄欖石、綠柱石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream頂級彩寶與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌綠碧璽、橄欖石、綠柱石、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream光之陀飛輪珠寶腕表，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、BVL 208 SK手動上鍊鏤空陀飛輪機芯，勃根地紅色鱷魚皮表帶。圖／寶格麗提供
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