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24春夏時裝周 /FERRAGAMO材質撞出藝術感 蓄鬍費翔現身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
華裔歌手費翔。圖／FERRAGAMO提供
華裔歌手費翔。圖／FERRAGAMO提供

「我想讓整體感受更輕盈，無論是材質、結構還是人們穿上的方式。我在義大利人的穿搭與生活上找到一種熟悉感—非常加勒比海式的優閒，一個按照自己的節奏與時間安排事情的想法。」創意總監Maximilian Davis接手FERRAGAMO的第三季設計，完美融合品牌的標誌元素與他至今所擅長的優雅美學。

FERRAGAMO 2024春夏系列時裝秀於米蘭當地時間9月23日登場。美國女星Tracee Ellis Ross、華裔歌手費翔、在浪姐第四季「乘風2023」中與天后A-Lin對唱而翻紅的朱珠、在封神電影版中飾演第一美女的妲己的混血女星娜然等人都出席看秀。

●天然素材結合工藝元素

正如秀前發布預告 — 鮮亮的森林綠色皮革、如雕塑般的金屬高跟鞋履、拋光閃耀如盔甲的配飾、柔軟發亮的可可色納帕小牛皮、流暢垂墜自如的抓縐布料 — 這些都是構成本季細節的重要元素。FERRAGAMO 2024春夏系列除了借鏡義大利與加勒比海的時尚精神，同時也從義大利的貧窮藝術運動（Arte Povera）中找到了靈感：該運動常將天然材料與工藝元素放在一起，透過細節建立日常生活與自然材質間的純粹感悟。

例如系列中的天然亞麻和棉料製等素材，就透過精細的工藝處理，應用在絲緞拼接斗篷、或透過特殊工藝創作出類似皮革質感的套裝。經完美拋光、宛如雕塑品的木質配飾妝點不同服飾的視覺焦點：許多包款垂墜著木質圓珠組成的流蘇，洋裝布料穿過宛如雕塑品的木質配飾形成展現曲線的抓皺，還有一款熟悉的高跟鞋曲線以牛角形式呈現，以及一雙由天然寶石串起的T型綁帶涼鞋。

「我真的希望這些作品能令人感受到純粹和真實，讓這個系列更能與人們的日常穿搭互相溝通，同時在細節上保持趣味。」Maximilian Davis解說。

●內斂的文藝復興符碼

自Maximilian Davis入主FERRAGAMO以來就讓人深切感受到的文藝復興氛圍 —- 不論是品牌歷史本身的文藝復興或注入新好萊塢復古氣息的電影文藝復興，本季則較為內斂地呈現在壓抑與自由的對比細節中：刻意破壞的皮革剪裁表達了一種漫不經心的慵懶感，而原始的中世紀剪裁則被大幅削減為簡約的線條；絲質針織面料源自FERRAGAMO的佛羅倫斯傳統，並與18世紀的加勒比海服飾相互呼應，並透過立體光亮皮革束衣和服裝上堅硬的金屬裝飾，來與文藝復興時期的盔甲展開平行對話。

Davis的作品中常見的反骨情感仍無處不在：優雅的日常洋裝搭配漆皮高筒靴或性感低胸剪裁、短至大腿的男士休閒短褲、特殊設計的扭曲T 恤，讓所有經典的日常單品不再那麼理所當然。「拜物主義是貫穿我作品的DNA，」Davis解釋道，「將它融入你的日常生活和衣櫃總是帶有一種現代感。」

本季鞋履作品大大展現出這份感性，很有Davis風格的Nappa皮革乳膠鞋和彈性漆皮靴，因為FERRAGAMO的鞋履工藝確保了穿著的舒適度，別具心裁的楔型高跟鞋則是受到1955年的經典作品Calypso的籠型鞋跟啟發，如今以3D與電鍍工藝還原打造，「我想從以前的系列中尋找經典的元素，並再次呈現於世人眼前」Davis說。

同樣地，包款延續了前幾季系列中展開的圖形線條和幾何形式：例如幾何中帶有點圓潤的HUG擁抱包，雙側點綴由袋身後方環繞至前方的兩條飾帶，換上天藍色、森林綠等多彩飽和的色調，並以亮面皮革材質或帆布重新打造；以家族傳人FIAMMA命名的肩背包扭轉了對稱性，並以FERRAGAMO經典打火機造型做為扣飾。

傳統的男士經典牛津鞋、莫卡辛鞋和休閒鞋經解構重組，加入對比色系的乳膠牛皮細節，顯得更為年輕活力；全新的STAR包，以無懈可擊的精細結構和無金屬配飾的設計，低調純粹的特質，預料將會是最柔軟和輕巧的日常定番。

義大利KOL Chiara Ferragni。圖／FERRAGAMO提供
義大利KOL Chiara Ferragni。圖／FERRAGAMO提供
韓國超模朴秀珠。圖／FERRAGAMO提供
韓國超模朴秀珠。圖／FERRAGAMO提供
比例格外寬大的腰封和腰部的抓皺強化了腿長的視覺比例。圖／FERRAGAMO提供
比例格外寬大的腰封和腰部的抓皺強化了腿長的視覺比例。圖／FERRAGAMO提供
低調純粹的男士STAR包款採用精細結構和無金屬配飾的設計，是最柔軟和輕巧的日常皮件款式。圖／FERRAGAMO提供
低調純粹的男士STAR包款採用精細結構和無金屬配飾的設計，是最柔軟和輕巧的日常皮件款式。圖／FERRAGAMO提供
美國女星TRACEE ELLIS ROSS與創意總監Maximilian Davis。圖／FERRAGAMO提供
美國女星TRACEE ELLIS ROSS與創意總監Maximilian Davis。圖／FERRAGAMO提供
中國女星娜然。圖／FERRAGAMO提供
中國女星娜然。圖／FERRAGAMO提供
部分包款綴以木珠流蘇裝飾，貫穿本季精神。圖／FERRAGAMO提供
部分包款綴以木珠流蘇裝飾，貫穿本季精神。圖／FERRAGAMO提供
頤長的流蘇與堆疊的多層次裙擺營造飄逸流暢的視覺效果。圖／FERRAGAMO提供
頤長的流蘇與堆疊的多層次裙擺營造飄逸流暢的視覺效果。圖／FERRAGAMO提供
天然亞麻以精細的工藝處理，應用在絲緞拼接斗篷上。圖／FERRAGAMO提供
天然亞麻以精細的工藝處理，應用在絲緞拼接斗篷上。圖／FERRAGAMO提供
讓人感受到加勒比海風情的大印花洋裝搭配堅硬的金屬裝飾。圖／FERRAGAMO提供
讓人感受到加勒比海風情的大印花洋裝搭配堅硬的金屬裝飾。圖／FERRAGAMO提供
短至大腿的男士休閒短褲搭配長大衣是本季男裝的重要穿法。圖／FERRAGAMO提供
短至大腿的男士休閒短褲搭配長大衣是本季男裝的重要穿法。圖／FERRAGAMO提供
原始的中世紀剪裁則被大幅削減為簡約的線條，刻意破壞的皮革剪裁表達了一種漫不經心的慵懶感。圖／FERRAGAMO提供
原始的中世紀剪裁則被大幅削減為簡約的線條，刻意破壞的皮革剪裁表達了一種漫不經心的慵懶感。圖／FERRAGAMO提供
鮮亮的天藍色與寬鬆的垂墜營造出加勒比海式的優閒氣息。圖／FERRAGAMO提供
鮮亮的天藍色與寬鬆的垂墜營造出加勒比海式的優閒氣息。圖／FERRAGAMO提供
美國女星Tracee Ellis Ross、娜然、華裔歌手費翔出席FERRAGAMO於2024米蘭春夏時裝周女裝大秀。圖／FERRAGAMO提供
美國女星Tracee Ellis Ross、娜然、華裔歌手費翔出席FERRAGAMO於2024米蘭春夏時裝周女裝大秀。圖／FERRAGAMO提供
有機不規則的色塊大衣讓人想起CUTOUT包的經典弧線。圖／FERRAGAMO提供
有機不規則的色塊大衣讓人想起CUTOUT包的經典弧線。圖／FERRAGAMO提供
當代經典款式HUG手提包以多彩的飽和色調呈現。圖／FERRAGAMO提供
當代經典款式HUG手提包以多彩的飽和色調呈現。圖／FERRAGAMO提供
創意總監Maximilian Davis。圖／FERRAGAMO提供
創意總監Maximilian Davis。圖／FERRAGAMO提供
不論是針織或是皮革，鮮明和的森林綠是FERRAGAMO本季最吸睛的顏色。圖／FERRAGAMO提供
不論是針織或是皮革，鮮明和的森林綠是FERRAGAMO本季最吸睛的顏色。圖／FERRAGAMO提供

義大利 高跟鞋

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