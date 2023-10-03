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好康來了！自備購物袋到宜蘭市3市場消費 送百元好市券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾自備環保購物袋前往宜蘭市的三個市場購物消費，市公所送百元減碳好市券，每人每日限領一次好市券在指定市場扺用消費。記者戴永華／攝影
民眾自備環保購物袋前往宜蘭市的三個市場購物消費，市公所送百元減碳好市券，每人每日限領一次好市券在指定市場扺用消費。記者戴永華／攝影

宜蘭市公所舉辦好市成雙購物季，除了結合公益消費，並鼓勵民眾環保購物，今天宣布綠九市場、南館市場(地下室)於10月每周三上午、東門夜市於10月每周六晚上都有「環保購物減碳送好券」，民眾自備購物袋完成消費後不限金額，前往服務台驗證通過，可獲贈兩張面額各50元的好市券。

宜蘭市綠九市場、南館市場(地下室)及東門夜市獲選經濟部中部辦公室「傳市品牌－減碳好市券」活動合作市場，想獲得「減碳好市券」消費者，可以循下列方式領取：

■南館市場(地下室)與綠九市場：10月份每周三上午07:30-11:30，自備購物袋完成消費後即可到服務台出示所購買食材或物品，由工作人員驗證後贈送減碳好市券2張。

■東門夜市：10月份每周六晚上6:00-9:00，自備購物袋或環保杯消費完成後攜帶所購買的食品或物品至服務台，由工作人員驗證後贈送減碳好市券2張。

加碼送好康：10月18日、20日、25日至27日共6天，可憑三張傳統式紙本發票(不含紙本電子發票) 前往綠九市場服務台兌換綠九市場專屬購物袋一個，自備購物袋在合作攤商消費，還能獲得消費滿200贈50元市場抵用券回饋(非減碳好市券)。

10月31日、11月3日、11月4日三天晚上6:00-9:00，憑購物袋或環保杯可在東門夜市服務台兌換價值百元的指定店家美食兌換券(兌換券需於當日兌換完畢)。

市長陳美玲表示，公所鼓勵市場管理單位多參與經濟部相關活動，除了能與不同市場交流學習，更可以活絡促進消費，提醒民眾購物袋認定不包含一般塑膠袋、紙袋等，環保杯不含紙杯、一次性飲料杯等，每人每日限領一次好市券在指定市場扺用消費，減碳好市券使用期限至10月底，更多活動詳細資訊及認定規範，依各市場及夜市自治會規範為準。

好康來了！民眾自備環保購物袋前往宜蘭市的三個市場購物消費，市公所送百元減碳好市券。記者戴永華／攝影
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