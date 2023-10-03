台日商場互尬！三井OUTLET、LaLaport聯手日系周年慶

台灣獨特的百貨周年慶大戰愈來愈熱鬧，台灣三井不動產商業設施旗下日系商場Mitsui Shopping Park LaLaport與MITSUI OUTLET PARK北中南各店也不缺席，以「日系周年慶」為號召推出「超日本周年慶」，分別以「滿千送百」、「會員加碼贈」、「好禮抽獎」三大主軸推出優惠。

三井LaLaport台中於今年5月全館開幕，今年首度參與周年慶並先發打頭陣，10/13至11/5以「感謝祭」為主題，百家櫃位結帳消費滿千元結帳直接抵百元，省下兌換流程直接享折扣。消費滿額即可抽OSIM按摩椅，周周再抽光陽機車iMany 110，每周三現場再加碼抽最新iPhone15。國慶連假10/7至10/10更舉行大型「LaLa通」活動為周年慶暖身，現場不僅有祭典遊戲攤位，還有日本舞踊與太鼓等表演，更邀請民眾一同穿著日式和服走上街頭，遊行活動報名成功還能再獲得500元抵用券。

MITSUI OUTLET PARK全台三設施10/20至11/12同時展開「超日本周年慶」，單筆滿3,000元可抽最高價值88,000元的「東京迪士尼樂園豪華4人行」與「大阪環球影城門票」等獎項，首10日App會員再加碼享滿3,000元送300元抵用券、指定時間還能加領100元抵用券，回饋率最高達13%。

其中，三井OUTLET林口店精選指定品牌推出消費滿3,000元抵300元、滿5,000元抵500元優惠，聯名卡卡友刷卡滿萬元以上門檻，再送siroca crossline自動研磨機、BRUNO蒸氣烘焙烤箱等質感家電。

三井OUTLET台中港店推出日系品牌大賞，23區、Urban Research、earth music & ecology等品牌，最高滿3,000元現抵500元，10/30至11/12於指定日系品牌單筆消費滿2,000元，即贈送100元商品抵用券。指定日期全館累積消費滿12萬元，再加碼贈日系高質感家電，11/6至11/12 App會員消費再享點數2倍送。

三井OUTLET台南店周年慶期間針對「運動商品」、「輕奢精品」與「日系品牌」業種推出特別加碼，App會員首10日指定運動品牌當日消費累滿5,000元贈300點會員點數、精品品牌消費達指定門檻，除送千元抵用券外再加贈價值萬元的DELSEY 29吋行李箱。10/30-11/12指定日系品牌單筆滿額即贈100元抵用券，App會員於指定期間消費滿3,000元再送Urban Research、Plain-me聯名好禮。