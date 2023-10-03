桌布、窗簾全上身？范少勳「家的味道」站台台北時裝周
由台北市政府、文化部、經濟部共同舉辦的「2023台北時裝周」，已從日前開跑。本屆活動範圍涵蓋信義區、東區、中山南西三商圈，包含周末限定時尚街拍、時尚街頭秀，同時松山文創園區並將展開多場服裝秀與論壇。今日記者會上除了有台北市副市長林奕華、台北市文化局長蔡詩萍出席，再有女星林予晞、范少勳一同站台，完整揭露了今年時裝周精彩大事記。
時裝周開幕記者會上，共帶來ALLENKO3、BOB Jian、TANGTSUNGCHIEN、JUST IN XX、PCES與Story Wear合計6個台灣設計師品牌，而今日出席明星中，林予晞身上品牌為PCES，范少勳則以TANGTSUNGCHIEN的一套蕾絲與緞面長褲造型登場，造型感強烈。
林予晞身上的PCES全套使用回收的寶特瓶回收而成，環保意念鮮明，更讓林予晞在台上時現場轉圈、秀出背後的抽繩結構；范少勳則自陳身上衣服是用窗簾、桌布的概念設計，讓他特別感覺到「家的味道」，此時台下設計師並特別補充，所謂的桌布其實是使用亮面的緞帶，因此呈現出中性、華麗，以及工藝設計細節。
過去時裝周期間登場的設計師選品店，今年持續在SOGO復興館5樓登場，現場並將陳列販售合計30多個台灣設計師品牌之服裝、包款、鞋履、配件，也包含參與閉幕秀的六個設計師品牌；信義區商圈則將帶來香堤時尚大道，集結美妝、潮流、數位3C、戶外運動的多個品牌快閃店，並帶來期間優惠，時間則已由即日起開始，直至10月22日。
目光聚焦於產業與未來趨勢的國際時尚論壇，今年則鎖定多元共融議題、AI發展趨勢及國際時裝周經驗分享，並邀請到南韓策展人兼作家的金弘基、「數位時代」創新長黃亮崢成為論壇來賓，各自分享觀點經驗。值得一提的是，國際時尚論壇活動將為免費報名參加，除實體論壇外也將線上直播，讓觀點交流分享不受地理限制，時尚無國界。
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