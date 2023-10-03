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辣模Irina Shayk搶先穿H&M最新Rabanne聯名系列 亮片超短洋裝秀性感長腿！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
平價時尚品牌將在11月推出與前衛設計師Rabanne聯名系列，並搶先在巴黎時裝周期間舉辦產品預覽派對。圖／H&M提供
平價時尚品牌將在11月推出與前衛設計師Rabanne聯名系列，並搶先在巴黎時裝周期間舉辦產品預覽派對。圖／H&M提供

謠言成真！平價時尚品牌將在11月推出與前衛設計師Rabanne聯名系列，並搶先在巴黎時裝周期間舉辦產品預覽派對，邀請包括艾兒芬妮（Elle Fanning）、傳奇女星雪兒（CHER）和Jared Leto等人參與。其中辣模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）更搶先穿上合作的Rabanne系列亮片超短洋裝秀出性感長腿，使人看的目不轉睛。

繼今年5月的MUGLER合作系列後，H&M再度宣布攜手60年代就走紅的設計師品牌Rabanne預計於11月上市聯名系列。已故的設計師Paco Rabanne從太空冒險氛圍中獲得啟發，於是打破想像利用了當時前衛的鋁片或是鏡面等材質製作服裝，受到前所未有的關注，時尚歷史上具有的特殊定位。然而在設計師逝去後，品牌也一度沉寂，直到2013年Julien Dossena接下創意總監一職，才又讓這具有前衛風格的時裝品牌再度復活。

Irina Shayk現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供
Irina Shayk現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供

而今年恰好是H&M開始與設計師聯名的第20年，也是Rabanne回歸市場的10周年，於是攜手合作將推出女裝、男裝、鞋履和配飾，以及部分家飾品。H&M女裝設計負責人兼創意顧問Ann-Sofie Johansson也說「回溯時尚史，Rabanne的金屬亮片連身裙始終是獨具風采的經典之作」，於是可以看到參與產品預覽派對的Elle Fanning、Irina Shayk都紛紛穿上由Julien Dossena重新詮釋的版本現身。即使在60年後的今天來看，Rabanne的招牌金屬亮片設計，依舊時髦有型，讓人期待11月9日時完整系列曝光。

H&M女裝設計負責人兼創意顧問Ann-Sofie Johansson（左）與Rabanne現任創意總監Julien Dossena。圖／H&M提供
H&M女裝設計負責人兼創意顧問Ann-Sofie Johansson（左）與Rabanne現任創意總監Julien Dossena。圖／H&M提供

傳奇女星雪兒現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供
傳奇女星雪兒現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供

男星Jared Leto現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供
男星Jared Leto現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供

名模Ashley Graham（左）、Irina Shayk（中）和Elle Fanning在H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對同框。圖／H&M提供
名模Ashley Graham（左）、Irina Shayk（中）和Elle Fanning在H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對同框。圖／H&M提供

Elle Fanning現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供
Elle Fanning現身H&M與Rabanne聯名系列產品預覽派對。圖／H&M提供

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