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中度颱風「小犬」來襲！萊爾富App「颱風季專區」優惠5.1折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中度颱風「小犬」來襲，萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出「颱風季」防災專區，限時祭出指定白米、料理包、調罐商品、麥片、飲品、礦泉水等防颱商品，最低下殺5.1折起，售完為止。圖／萊爾富提供
中度颱風「小犬」來襲，萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出「颱風季」防災專區，限時祭出指定白米、料理包、調罐商品、麥片、飲品、礦泉水等防颱商品，最低下殺5.1折起，售完為止。圖／萊爾富提供

中度颱風「小犬」來襲，萊爾富除了加強門市防颱作業外，亦滿足民眾採買防颱商品需求，於Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出「颱風季」防災專區，限時祭出指定白米、料理包、調罐商品、麥片、飲品、礦泉水等防颱商品，最低下殺5.1折起，售完為止。

萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」的「颱風季」防災專區限時推出Hi-Life Original海洋深層水2,000mL 8入一箱特價199元（原價392元，打5.1折），還有800mL 20入一箱特價399元（原價560元，打7.1折）；三好米纖Q米1.5kg單包特價99元（原價169元，打5.9折）；金蘭系列調罐商品均享7.9折優惠，包括脆瓜／花生麵筋享單罐特價55元，鮮嫩筍茸單罐特價59元；還有新東陽調理系列商品，像是寶寶純肉鬆單罐特價179元（原價220元，打8.1折）、義大利麵肉醬單罐特價47元（原價55元，打8.5折）、滷肉燥單罐特價35元（原價40元，打8.8折），新東陽料理包－泰式打拋風味豬單盒特價69元（原價79元，打8.7折），日式咖哩雞／印度咖哩牛單盒特價65元（原價72元，打9折）。

萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出「颱風季」專區，三好米纖Q米1.5kg單包特價99元，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出「颱風季」專區，三好米纖Q米1.5kg單包特價99元，售完為止。圖／萊爾富提供

颱風 料理包

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