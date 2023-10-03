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熄燈倒數！柯震東、陳柏霖聯手打造 「FINELINE」歇業

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「FINELINE台北餐酒館」位於台北市大安區敦化南路一段。圖／FINELINE提供
「FINELINE台北餐酒館」位於台北市大安區敦化南路一段。圖／FINELINE提供

南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋攜手陳柏霖、柯震東等人共同開設的「FINELINE台北餐酒館」，才風光開幕不久，不料已於官方IG宣告熄燈。自10月4日至8日連續5天的晚間6點至午夜12點，是餐廳的最後營運日，之後將正式謝幕。「FINELINE台北餐酒館」表示：「我們要歇業了，喜愛我們的，再讓我們重溫一次吧。」

「FINELINE台北餐酒館」宣告將進入最後營運日。圖／摘自FINELINE IG
「FINELINE台北餐酒館」宣告將進入最後營運日。圖／摘自FINELINE IG

「FINELINE台北餐酒館」在公告中表示：「由於各種不簡單與考量，我們還是得宣布一個重大的決定，『FINELINE正式於2023.09.30與你們告別』。」決定要歇業，員工也覺得詫異：「知道這個決定來的突然又詫異，在這一年彼此共同承載了許多記憶，不管是在FINELINE你與他留下的餘溫，還是令人流連忘返的五感體驗，我們還想再與你們珍惜最後一次回顧的時間。」

空間設計靈感，源自美國畫家Edward Hopper代表作。圖／FINELINE提供
空間設計靈感，源自美國畫家Edward Hopper代表作。圖／FINELINE提供

「FINELINE台北餐酒館」指出，未來後續整理告一段落後，「會公告售出一些設備，如有意承接空間或是購買設備，日後可先私訊聯繫。」

「FINELINE台北餐酒館」將各式各樣家常菜催生出不同樣貌。圖／FINELINE提供
「FINELINE台北餐酒館」將各式各樣家常菜催生出不同樣貌。圖／FINELINE提供

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